إسرائيل تؤكد مقتل الإسرائيلي في مسجاف عام كان بنيران الجيش عن طريق الخطأ

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الاثنين) أن عوفر (بوشكو) موسكوفيتش، من سكان مسغاف عام، قُتل مساء أمس نتيجة نيران قوات الجيش الإسرائيلي، وليس جراء إصابة صاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله. وكما ذُكر، فإن سيارة موسكوفيتش، وهو شخصية معروفة جداً في شمال البلاد وكان مزارعاً وناطقاً باسم الكيبوتس، أُصيبت وبدأت تشتعل بينما كان عالقاً بداخلها. واضطر المسعفون إلى إعلان وفاته بعد أن تم تخليصه.

ووفقًا لنتائج التحقيق، فإن بطارية مدفعية كانت متمركزة قرب المنطقة أخطأت في حساب مدى الإطلاق أثناء تنفيذ قصف، ما أدى إلى سقوط عدة قذائف داخل أراضي الكيبوتس، وتسبب في الحادثة.

قبل عدة أيام من وفاته نتيجة إصابته بنيران إسرائيلية، منح مقابلة لقناة i24NEWS وحذّر فيها: "يريدون قتلنا، أنا مكشوف لصواريخ مضادة للدروع". وأضاف موسكوفيتش محذرًا من أن في لبنان "يريدون قتلنا، ونحن بحاجة إلى أن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا - على دولة إسرائيل أن تحمينا".

إلى جانب ذلك أشار إلى أن مشغاف عام تقع على سلسلة جبال راميم . موسكوفيتش قال إن في الكيبوتس يخشون "أن لا يتحدونا من كل الأماكن الممكنة - لأن ذلك ممكن". وأضاف: "أرضي تقع على بعد مئة متر من السياج وأنا مكشوف تمامًا. هناك قريتان أمامي، وكل مرة أبقي عيني مفتوحة - هل سيطلقون النار أم لا".

من جانبها، نعت إدارة الكيبوتس موسكوفيتش، واصفة إياه بأنه شخصية بارزة في المجتمع المحلي، ومؤكدين أنه كان صوتًا مؤثرًا في الحياة الاجتماعية، معربين عن تعازيهم لعائلته وسكان المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الأركان إيال زمير إن القتال سيستمر أيضًا خلال عيد الفصح. "قواتنا ستقف حاجزًا بين العدو والبلدات الإسرائيلية، وكل هدف يشكل تهديدًا عليها - سيزول. عملياتنا في إيران تضعف حزب الله، الذي يدمر لبنان وجرّها إلى المعركة - في خدمة إيران. المعركة الحالية ستعزز هدفنا الاستراتيجي لنزع سلاح حزب الله"، أضاف.