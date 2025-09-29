الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة بعد أن داس على لغم في جنوب سوريا

اليوم 724 من الحرب: أصيب ضابط احتياط إسرائيلي بجروح بالغة اليوم (الاثنين) بعد أن داس على ما يبدو على لغم قديم في موقع للجيش الإسرائيلي في سوريا. وتم اعتراض صاروخ أُطلق الليلة الماضية من اليمن باتجاه وسط إسرائيل. وزعم مسؤول حوثي كبير أن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق الليلة الماضية باتجاه إسرائيل كان يحمل "رأسًا حربيًا انشطاريا". وصرح عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في مقابلة مع قناة الجزيرة: "سمعنا كل ما قيل حتى الآن في وسائل الإعلام، لكننا لم نتلقَّ أي مقترحات رسمية لصفقة كما يتداولها ترامب أو غيره حاليًا".

الجيش الإسرائيلي: قبل قليل، رُصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة ناحل عوز. جرت محاولات اعتراض للصاروخين اللذين لم يعبرا الأراضي الإسرائيلية وسقطا في قطاع غزة. وتم تفعيل الإنذارات في المناطق المفتوحة وفقًا للسياسة المتبعة. حادثة غير عادية في جنوب سوريا: ضابط احتياط في وحدة الحاخامات العسكرية أصيب بجروح خطيرة بعد أن داس على ما يبدو على لغم قديم في موقع للجيش الإسرائيلي تقارير لبنانية: طائرة مسيرة نفذت هجوماً على قرية عيطرون في جنوب البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هاجمت قوات سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 140 هدفًا في أنحاء قطاع غزة. من بين الأهداف التي هاجمتها خلايا مسلحة، ومبانٍ عسكرية، ومواقع مضادة للدبابات، وبنية تحتية مسلحة. المتحدث العسكري الحوثي يزعم: "نفذنا عمليتين عسكريتين. في العملية الأولى، هاجمنا أهدافًا إسرائيلية حساسة في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي، وفي العملية الثانية، هاجمنا هدفين إسرائيليين في إيلات بطائرتين مسيرتين" الجيش الإسرائيلي: أثناء مسح مبنى متعدد الطوابق، عثرت طائرة مسيرة على هيكل مفخخ في الطابق السادس، مغطى ببطانية، وكان الغرض منه إلحاق الضرر بالقوات. بعد تحديد هويته، تم إبطال مفعوله، وانتهت الحادثة دون وقوع إصابات. وفي عملية أخرى، عثرت القوات على أسلحة وعبوات ناسفة كانت تهدف إلى إلحاق الضرر بقوات جيشنا تقرير: ثلاث غارات جوية على منطقة النصر غرب مدينة غزة مسؤول حوثي كبير يزعم أن الصاروخ الباليستي الذي أطلق على إسرائيل الليلة الماضية كان يحمل "رأسا حربيا انشطاريا" ليلة دراماتيكية: يقترب ممثلو الولايات المتحدة وإسرائيل من التوصل إلى اتفاقات بشأن نقاط الرئيس ترامب الـ 21. حاليًا: الصياغة النهائية قبل الإعلان في اجتماع القادة الاثنين