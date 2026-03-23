نشر أول: الجيش الإسرائيلي يأسر عنصرين من قوة الرضوان ويقتادهم للتحقيق في إسرائيل
تم اليوم القبض على عنصرين من حزب الله من قبل قوة من لواء غفعاتي • بالإضافة إلى المعدات الكثيرة، تم العثور بحوزتهما أيضًا على وسائل قتالية • تم نقلهما للتحقيق في وحدة 504 في إسرائيل.
يانون شالوم ييتاح مراسل للشؤون العسكرية في قناة i24NEWS باللغة العبرية
أسرت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) مقاتلين اثنين من حزب الله من قوة الرضوان، وذلك من قبل جنود من لواء جفعاتي في جنوب لبنان - وذلك وفقا لما نشره لأول مرة المراسل العسكري في القناة العبرية يانون شالوم ييتاح. وقد وُجد بحوزتهم الكثير من المعدات ووسائل قتالية.
قبل حوالي أسبوع نُشر في i24NEWS أن التقدير المُحدّث في الأجهزة الأمنية هو أن نحو 1000 من عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله يعملون جنوب نهر الليطاني - وليس الحديث فقط عن "خلايا" كما وُصف مؤخرًا.
