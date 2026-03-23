أسرت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) مقاتلين اثنين من حزب الله من قوة الرضوان، وذلك من قبل جنود من لواء جفعاتي في جنوب لبنان - وذلك وفقا لما نشره لأول مرة المراسل العسكري في القناة العبرية يانون شالوم ييتاح. وقد وُجد بحوزتهم الكثير من المعدات ووسائل قتالية.

قبل حوالي أسبوع نُشر في i24NEWS أن التقدير المُحدّث في الأجهزة الأمنية هو أن نحو 1000 من عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله يعملون جنوب نهر الليطاني - وليس الحديث فقط عن "خلايا" كما وُصف مؤخرًا.