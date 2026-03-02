الجيش الإسرائيلي يستعد لتخفيف القيود وفتح محدود للأجواء

يستعد الجيش الإسرائيلي لفتح محدود للأجواء، إذ جرى التحضير لإعادة تشغيل مطار بن غوريون بشكل ضيّق وتحت تقييمات متواصلة، مع وجود خطط لفتح الأجواء بشكل تدريجي وبصورة منضبطة في ساعات المساء، وتسريع عودة المسافرين خلال الأيام المقبلة من خارج إسرائيل

وقالت مصادر مطلعة إن الجيش الإسرائيلي يلاحظ تغيّراً في نمط إطلاق الصورايخ والمسيرات من إيران خلال الساعات الأخيرة، إذ سجّل تراجعاً في عدد الإنذارات مقابل ازدياد حجم كل رشقة نحو إسرائيل والتي تقدر بنحو 20 أو 30 صاروخاً أو طائرة مسيّرة.

وبحسب مسؤولين عسكريين، تنفّذ إيران إطلاقاً “غير مميّز” باتجاه كل جهة تطلق النار عليها، في حين يعلن الجيش أنه ردّ بـقوة ويعمل في الوقت نفسه على تحسين منظومة الإنذار.

ويرى هؤلاء المسؤولون أن طهران تحاول تنسيق العمل بين مستويات قيادية مختلفة، لكنها ما زالت تواجه صعوبة في تنفيذ رشقات كبيرة تضم ما بين 80 إلى 90 صاروخاً دفعة واحدة، رغم تقديرهم بأنها تستخلص العبر من الجولة السابقة وستسعى إلى تحسين أدائها.