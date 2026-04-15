أفادت وكالة AP:واشنطن وطهران توصلتا لاتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لمنع انهياره الأسبوع المقبل•القيادة المركزية الأمريكية:قواتنا أوقفت تمامًا التجارة الاقتصادية القادمة من إيران وإليها عبر البحر
أفادت قناة "الميادين" اللبنانية اليوم (الأربعاء) أنه "سيتم إعلان وقف إطلاق النار في لبنان ابتداءً من الليلة". في الوقت نفسه، جدد حزب الله إطلاق النار وأطلق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل خلال اليوم. ووفقًا لتقرير في وكالة أسوشيتد برس (AP)، فإن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي على تمديد وقف إطلاق النار لمنع انهياره الأسبوع المقبل.
تقرير: وفد باكستاني في طريقه إلى إيران لنقل رسالة أمريكية بشأن جولة مفاوضات جديدة
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وفدًا من باكستان يتجه إلى طهران حاملاً رسالة من الولايات المتحدة تتعلق بالتحضير لجولة جديدة من المحادثات بين الجانبين.
ووفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، يترأس الوفد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في إطار مهمة تجمع بين البعدين الأمني والسياسي.
وأشار التقرير إلى أن الوفد من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة وإمكانية استئناف المفاوضات.
كما تحدثت المعطيات عن احتمال عقد جولة المحادثات المقبلة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال الأيام القليلة القادمة، في حال تم التوصل إلى تفاهمات أولية.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، عبر وسطاء إقليميين، في محاولة لإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي بعد تعثر الجولات السابقة.
مسؤول إسرائيلي ينفي: لا قرار بوقف إطلاق النار في لبنان رغم ضغوط أمريكية
نفى مسؤول إسرائيلي التقارير التي تحدثت عن بدء وقف إطلاق النار في لبنان اعتبارًا من الليلة، مؤكدًا أنه “لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن”.
وأوضح المسؤول أن المشاورات لا تزال جارية حول إمكانية التوصل إلى تهدئة، مشيرًا إلى وجود ضغوط أمريكية لدفع الأطراف نحو وقف إطلاق النار أو التوصل إلى صيغة هدنة مؤقتة.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري السياسي-الأمني (الكابينت) في إسرائيل هذا الملف خلال اجتماع يعقد في وقت لاحق اليوم، وسط استمرار التوترات على الجبهة اللبنانية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تضارب التقارير بشأن احتمال التوصل إلى تهدئة، ما يعكس تعقيد المشهد الإقليمي واستمرار الاتصالات السياسية دون حسم نهائي حتى الآن.
مسؤول إيراني: وقف إطلاق النار في لبنان يبدأ الليلة ولمدة أسبوع
أفاد مسؤول إيراني بأن وقف إطلاق النار في لبنان سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الليلة ولمدة أسبوع، في خطوة تأتي بالتزامن مع التهدئة بين إيران والولايات المتحدة.
ونقلت شبكة “الميادين” اللبنانية عن المسؤول قوله إن هذا التطور جاء “بفعل ضغوط مارستها طهران”، مشيرًا إلى أن الهدنة ستستمر حتى نهاية فترة وقف إطلاق النار القائمة بين إيران وواشنطن.
مسؤول أمريكي: لا اتفاق رسمي على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران رغم استمرار المحادثات
نفى مسؤول أمريكي التوصل إلى اتفاق رسمي لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مؤكدًا أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال مستمرة بهدف التوصل إلى تسوية.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، أوضح المسؤول أن واشنطن لم توافق بشكل رسمي على تمديد الهدنة، رغم استمرار قنوات التواصل الدبلوماسي.
وجاء هذا التصريح بعد تقارير نشرتها وكالة “أسوشيتد برس”، تحدثت عن “اتفاق مبدئي” بين الطرفين لتمديد وقف إطلاق النار، ما يعكس تباينًا في التقديرات بشأن مسار المفاوضات.
ويرى مراقبون أن هذا التضارب في المعلومات يعكس حساسية المرحلة الحالية، حيث تسعى الأطراف إلى تحقيق تقدم تفاوضي دون إعلان التزامات نهائية قبل حسم القضايا العالقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بالتوازي مع جهود دولية وإقليمية لاحتواء التصعيد ومنع العودة إلى المواجهة العسكرية.
ترامب: يمكننا تدمير الجسور ومحطات الطاقة في إيران خلال ساعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قادرة على تدمير جميع الجسور ومحطات توليد الكهرباء في إيران خلال ساعة واحدة، في تصريحات تعكس تصعيدًا حادًا في الخطاب تجاه طهران.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أن القدرات العسكرية الأمريكية تتيح تنفيذ ضربات سريعة وشاملة تستهدف البنية التحتية الحيوية داخل إيران.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وسط تحركات عسكرية وضغوط متزايدة في المنطقة، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على تصريحات ترامب، التي يُنظر إليها على أنها جزء من سياسة الضغط والتصعيد في التعامل مع الملف الإيراني.
ترامب: الصين تدعم فتح مضيق هرمز وتتعهد بعدم تسليح إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين تدعم جهوده لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن بكين “سعيدة جدًا” بهذه الخطوة التي اعتبر أنها تخدم الاقتصاد العالمي.
وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، أن الصين وافقت على عدم إرسال أسلحة إلى إيران، مؤكدًا أن هذا التفاهم يأتي في إطار تهدئة التوترات الإقليمية.
وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً إن نظيره الصيني شي جين بينغ “سيستقبله بحرارة” خلال زيارة مرتقبة إلى بكين خلال الأسابيع المقبلة، في إشارة إلى تحسن محتمل في العلاقات بين الجانبين.
بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، يقترب الوسطاء الإقليميون من التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار الهش الذي من المقرر أن ينتهي في 22 أبريل/نيسان. ورغم الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية والتهديدات المتبادلة التي عرّضت الاتفاق للخطر، فإن كلا الجانبين حريصان على منح الجهود الدبلوماسية فرصة أخرى. وينصبّ التركيز حالياً على حلّ ثلاث خلافات جوهرية برزت في المحادثات الأخيرة: البرنامج النووي الإيراني، والسيطرة على مضيق هرمز، ومسألة تعويضات الحرب.
قال مصدر مطلع على التفاصيل لشبكة i24NEWS: طلبت حماس إدخال تعديلات إضافية على مقترح نزع السلاح الذي قدمه لها مجلس السلام
في الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات على أكثر من 200 هدف تابع لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك إرهابيين ومنشآت عسكرية ونحو 20 منصة إطلاق صواريخ.