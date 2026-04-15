تقرير: وفد باكستاني في طريقه إلى إيران لنقل رسالة أمريكية بشأن جولة مفاوضات جديدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وفدًا من باكستان يتجه إلى طهران حاملاً رسالة من الولايات المتحدة تتعلق بالتحضير لجولة جديدة من المحادثات بين الجانبين.

ووفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، يترأس الوفد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في إطار مهمة تجمع بين البعدين الأمني والسياسي.

وأشار التقرير إلى أن الوفد من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة وإمكانية استئناف المفاوضات.

كما تحدثت المعطيات عن احتمال عقد جولة المحادثات المقبلة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال الأيام القليلة القادمة، في حال تم التوصل إلى تفاهمات أولية.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، عبر وسطاء إقليميين، في محاولة لإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي بعد تعثر الجولات السابقة.