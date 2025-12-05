التغطية متواصلة| إسرائيل ترفض الاقتراح الأميركي بالانسحاب الجزئي من لبنان دون نزع سلاح حزب الله

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن "القوات الإسرائيلية ستكون خارج غزة، بينما ستتخلى حركة حماس عن حكم القطاع" وتابعت "حماس جددت التزامها لواشنطن بإنهاء حكمها لغزة"، مشيرة إلى أن "اتصالات الوسطاء وواشنطن أحرزت تقدماً بشأن المرحلة الثانية"، يأتي ذلك في الوقت الذي يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريباً للإعلان عن البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأكدت المصادر على أنه "تم الاتفاق على الخطوات الأولية لنزع سلاح حماس الثقيل"وأضافت" الإعلان عن تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة بات قريباً، ولا تعديلات أساسية على المرحلة الثانية من الخطة".إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن "إسرائيل تعهدت بالسماح بتدفق أكبر للمساعدات إلى غزة".