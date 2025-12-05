التغطية متواصلة| إسرائيل ترفض الاقتراح الأميركي بالانسحاب الجزئي من لبنان دون نزع سلاح حزب الله
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن "القوات الإسرائيلية ستكون خارج غزة، بينما ستتخلى حركة حماس عن حكم القطاع" وتابعت "حماس جددت التزامها لواشنطن بإنهاء حكمها لغزة"، مشيرة إلى أن "اتصالات الوسطاء وواشنطن أحرزت تقدماً بشأن المرحلة الثانية"، يأتي ذلك في الوقت الذي يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريباً للإعلان عن البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وأكدت المصادر على أنه "تم الاتفاق على الخطوات الأولية لنزع سلاح حماس الثقيل"وأضافت" الإعلان عن تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة بات قريباً، ولا تعديلات أساسية على المرحلة الثانية من الخطة".إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن "إسرائيل تعهدت بالسماح بتدفق أكبر للمساعدات إلى غزة".
حماس: وافقنا على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم غزة
قال قيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، إن "الحركة لا ترغب في الاستمرار بحكم غزة" وتابع"حماس وافقت على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم القطاع"، مشيرا إلى أن"الأسماء التي ستكون ضمن لجنة التكنوقراط متفق عليها"، واتهم القيادي "إسرائيل بتعطيل تنفيذ الخطوات عمليا"وقال إن"القوات الدولية ستكون لمراقبة وقف النار فقط"
وأوضح أن دور القوات الدولية سيكون للفصل بين الأطراف لمنع الاشتباك، وأن الدول الوسيطة والضامنة تؤيد الدور الرقابي للقوات الدولية.
جاءت تصريحات القيادي في حماس بينما يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل أعياد الميلاد، وفق مسؤولين أميركيين اثنين ومصدر غربي. وقال المسؤولان الأميركيان إن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، حسب ما ذكر موقع "أكسيوس"، أمس الخميس.
