ترامب يصعّد بشأن إيران: “اتفاق كبير أو لا اتفاق إطلاقاً” | تحديثات
الخارجية الإيرانية: لا يوجد في المفاوضات حوار حول الملف النووي، إيقاف الحرب في لبنان سيكون من عناصر التفاهمات • الجيش الإسرائيلي: تم رصد هدف جوي في الجليل الغربي وفُقد، ولا يوجد إصابات •تحديثات مستمرة
وزراء الكابينيت الإسرائيلي الأمني السياسي تم استدعاؤهم اليوم (الإثنين) لجلسة ستُعقد غدًا بعد الظهر، وذلك في ظل الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران. الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية نشر بيان إخلاء لعدة قرى في جنوب لبنان. وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي "خلال 72 ساعة".
إيران ترسل وفداً اقتصادياً إلى قطر لبحث الإفراج عن أصول مجمّدة وسط وساطة في ملف المفاوضات مع واشنطن
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” أن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي توجه إلى قطر لإجراء محادثات تتعلق بملف الإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمّدة في الخارج، وذلك ضمن إطار اللجنة الاقتصادية المرتبطة بالمفاوضات الجارية.
وبحسب التقرير، فإن الزيارة تأتي في سياق تحركات دبلوماسية واقتصادية تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على طهران، عبر قنوات تفاوض غير مباشرة تشمل أطرافاً إقليمية.
وأشار المصدر إلى أن وفداً قطرياً كان قد زار إيران الأسبوع الماضي، في إطار جهود وساطة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملفات العالقة، بما في ذلك الأصول المجمدة والعقوبات الاقتصادية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين حول عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لإعادة تنشيط قنوات الحوار وتخفيف التوتر في المنطقة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور جديد إن أي اتفاق مع إيران سيكون “اتفاقاً كبيراً ومهماً أو لا يكون هناك اتفاق على الإطلاق”، في إشارة إلى المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.
وانتقد ترامب موقف الديمقراطيين من المحادثات، معتبراً أنهم يعلّقون على اتفاق “لا يعرفون تفاصيله”، على حد تعبيره، مؤكداً أن الاتفاق المحتمل يختلف جذرياً عن الاتفاق النووي السابق الذي تم توقيعه خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ووصف ترامب الاتفاق السابق بأنه “كارثي”، قائلاً إنه كان بمثابة “طريق مفتوح” نحو امتلاك إيران للسلاح النووي، في حين شدد على أن أي اتفاق جديد يجب أن يكون مختلفاً تماماً وأكثر صرامة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المحادثات الأمريكية–الإيرانية حول مستقبل البرنامج النووي والعقوبات، وسط تباين واضح في المواقف داخل واشنطن بشأن طبيعة أي تسوية محتملة.
أكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة طائرات مسيرة مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي والأراضي الإسرائيلية. ونتيجة لذلك، تم تحديد سقوط إحدى الطائرات المسيرة المفخخة في منطقة المطلة. ويجري التحقيق في الحادث.
تم استدعاء وزراء الحكومة السياسية والأمنية الموسعة إلى اجتماع غداً الساعة 6:30 مساءً.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن محور المفاوضات مع الولايات المتحدة ينصب على إنهاء الحرب. وأضاف: "لا نناقش القضية النووية". وادعى بقائي أن مذكرة التفاهم بين الطرفين لا تتعلق بإدارة مضيق هرمز.
أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً بالإخلاء لعدد من القرى في جنوب لبنان: "سنتحرك ضد البنية التحتية لحزب الله".
وردت أنباء في لبنان عن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم إسرائيلي استهدف سيارة ودراجة نارية في منطقة النبطية جنوب البلاد.
الاعلان عن مقتل لرقيب ناهوراي لايزر، وهو جندي في الكتيبة 601 للهندسة القتالية، يبلغ من العمر 19 عامًا من إيلات، في غارة جوية بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.
تقارير من لبنان خلال الليل: هجمات إسرائيلية في مناطق مختلفة جنوب البلاد
انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ طغى التفاؤل بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف المستمرة من اضطرابات في مضيق هرمز. وتراجع سعر خام برنت بنسبة 4.5% إلى أقل من 99 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.8% تقريبًا إلى حوالي 92 دولارًا.
في أعقاب الاعتقالات العنيفة في إسبانيا، تم اعتقال أحد أفراد الأسطول النمساوي العائد إلى بلاده بشكل عنيف فور هبوطه في مطار فيينا.
أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، التابعة للنظام، بأن طهران ترفض ربط الإفراج عن أصولها المجمدة بمسألة المواد النووية، وتؤكد على ضرورة أن يركز التفاهم الأولي على مسألة "إنهاء الحرب". وأوضحت إيران أنها لم تلتزم بتفاصيل "الملف النووي" في هذه المرحلة، وتطالب بالإفراج الفوري عن بعض الأصول المجمدة فور الإعلان المحتمل عن اتفاق. وبحسب التقرير، فإن عدم الإفراج عن هذه الأموال يُعدّ خرقاً لخط أحمر إيراني، وسيؤدي إلى عدم الوفاء بالتفاهمات بين الطرفين.
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي "في غضون 72 ساعة".
أوضح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لقناة فوكس نيوز أنه "لا يوجد اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق فعلي"، وأنه لا يُتوقع توقيع أي اتفاقية اليوم أو غدًا. ورغم أن الطرفين اتفقا مبدئيًا على الإطار العام للاتفاق، ووصلا إلى مرحلة التوصل إلى اتفاق بنسبة 95%، إلا أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن صياغة بنود المخزون النووي وقضايا مضيق هرمز. وتؤكد الإدارة أنها لن تتراجع، وستعمل وفقًا لمبدأ "لا تمويل، لا أموال" لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية. ويميل الرئيس إلى منح بضعة أيام إضافية لتضييق الفجوات، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة تحتفظ بخيار استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المحادثات.