إيران ترسل وفداً اقتصادياً إلى قطر لبحث الإفراج عن أصول مجمّدة وسط وساطة في ملف المفاوضات مع واشنطن

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” أن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي توجه إلى قطر لإجراء محادثات تتعلق بملف الإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمّدة في الخارج، وذلك ضمن إطار اللجنة الاقتصادية المرتبطة بالمفاوضات الجارية.

وبحسب التقرير، فإن الزيارة تأتي في سياق تحركات دبلوماسية واقتصادية تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على طهران، عبر قنوات تفاوض غير مباشرة تشمل أطرافاً إقليمية.

وأشار المصدر إلى أن وفداً قطرياً كان قد زار إيران الأسبوع الماضي، في إطار جهود وساطة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملفات العالقة، بما في ذلك الأصول المجمدة والعقوبات الاقتصادية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين حول عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لإعادة تنشيط قنوات الحوار وتخفيف التوتر في المنطقة.