واشنطن: بدء فترة الـ60 يوماً مع إيران.. وملف الصواريخ ضمن شروط الاتفاق النهائي

أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بدء سريان فترة التهدئة الممتدة لـ60 يوماً مع إيران، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد مفاوضات مكثفة بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بعد توقيع مذكرة التفاهم.

وقال فانس، خلال إحاطة صحفية، إن هذه الفترة تمثل مرحلة حاسمة في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران، موضحاً أن الهدف الأساسي يتمثل في الانتقال من التفاهمات الأولية إلى اتفاق شامل يتناول الملفات العالقة بين الجانبين.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع أن يتضمن أي اتفاق نهائي قيوداً واضحة على القدرات الصاروخية الإيرانية، مشدداً على أن بلاده "تتوقع ألا تمتلك إيران صواريخ يمكن أن تشكل تهديداً للعالم".

وتأتي تصريحات نائب الرئيس الأميركي في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة عقب الإعلان عن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وسط ترقب إقليمي ودولي لمآلات المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار النقاش حول ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي.