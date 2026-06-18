القيادة المركزية الأميركية: رفع الحصار البحري عن إيران مع استمرار الوجود العسكري في المنطقة
الاعلان عن مقتل جندي إسرائيلي بجنوب لبنان•الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أكد التوقيع على مذكرة التفاهم، التي تمّت بشكل رقمي • الجبهة: الاتفاق وُلد من موقف قوة، إيران اضطرت للوصول إلى المفاوضات
الجبش الإسرائيلي يعلن مقتل الرقيب أول في الاحتياط ألكسندر فيلين سقط في جنوب لبنان،. الولايات المتحدة وإيران وقعتا بتوقيع إلكتروني على مذكرة التفاهم، ودخلت حيّز التنفيذ. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أكد التوقيع على الوثيقة. وفي الوقت نفسه، هدد قائلاً: "بمجرد أن تصل المذكرة إلى رئيسي الدولتين، فإن أي خرق لها سيحمل ثمناً أعلى".
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القيادة المركزية الأميركية: رفع الحصار البحري عن إيران مع استمرار الوجود العسكري في المنطقة
أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية (سنتكوم) أنها أزالت الحصار البحري الذي كانت قد فرضته على إيران، في خطوة تأتي ضمن تطورات التفاهمات الجارية بين الجانبين.
وجاء في بيان القيادة أن القوات البحرية الأميركية ستبقى منتشرة في المنطقة، بهدف ضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق القائم بين واشنطن وطهران، ومراقبة تنفيذ بنوده على الأرض.
جي دي فانس يوجّه رسالة لإسرائيل: هجمات بيروت ضد المدنيين غير مقبولة ويجب احترام الاتفاق
دعا نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بلبنان، مؤكداً ضرورة احترام مسار التهدئة بالتزامن مع التطورات الجارية في الملف الإيراني والمحادثات بين واشنطن وطهران.
وقال فانس خلال تصريحات صحفية إنه يتوقع من "الجانبين" احترام البنود المتعلقة بوقف التصعيد في لبنان، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى في نهاية المطاف إلى رؤية الحكومة اللبنانية تضطلع بدور أكبر في الإشراف على جنوب البلاد وتعزيز سيادة الدولة في تلك المنطقة.
وأضاف نائب الرئيس الأميركي أن إسرائيل مطالبة أيضاً باحترام عملية السلام القائمة، معتبراً أن "الضربات ضد المدنيين في بيروت غير مقبولة"، في إشارة إلى ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تعقيد مسار التهدئة أو توسيع دائرة التوتر.
واشنطن: بدء فترة الـ60 يوماً مع إيران.. وملف الصواريخ ضمن شروط الاتفاق النهائي
أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بدء سريان فترة التهدئة الممتدة لـ60 يوماً مع إيران، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد مفاوضات مكثفة بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بعد توقيع مذكرة التفاهم.
وقال فانس، خلال إحاطة صحفية، إن هذه الفترة تمثل مرحلة حاسمة في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران، موضحاً أن الهدف الأساسي يتمثل في الانتقال من التفاهمات الأولية إلى اتفاق شامل يتناول الملفات العالقة بين الجانبين.
وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع أن يتضمن أي اتفاق نهائي قيوداً واضحة على القدرات الصاروخية الإيرانية، مشدداً على أن بلاده "تتوقع ألا تمتلك إيران صواريخ يمكن أن تشكل تهديداً للعالم".
وتأتي تصريحات نائب الرئيس الأميركي في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة عقب الإعلان عن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وسط ترقب إقليمي ودولي لمآلات المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار النقاش حول ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي.
قال مصدر مطلع على التفاصيل لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية: "حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن زيارة الوفد الإيراني إلى جنيف. ستتضح التفاصيل في الساعات القادمة".
ترامب: "النفط يتدفق، وأسواق الأسهم مزدهرة، والوظائف في أعلى مستوياتها على الإطلاق، والأسعار في انخفاض. لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً. بلدنا قوي وآمن ويحظى بالاحترام كما لم يكن من قبل."
قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر: "إن بلطجية طهران القتلة لا يشبهون أي دولة أخرى في المنطقة. إذا امتلكوا صواريخ باليستية، فسوف يستخدمونها ضد جيرانهم".
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وكالة أنباء مهر: "استناداً إلى التفاصيل المنشورة، لا يمكن اعتبار مذكرة النقاط الأربع عشرة اتفاقاً شاملاً أو اتفاق سلام رسمي، بل هي بالأحرى "خارطة طريق متعددة المراحل" تهدف إلى تمهيد الطريق لمفاوضات أوسع نطاقاً في المستقبل. ومع ذلك، لا تزال قضايا الخلاف الرئيسية عالقة دون حل."
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وزير الحرب الأمريكي ينتقد بشدة بنود الاتفاق: "لقد نشأ هذا الاتفاق من القوة والعمل الأمريكيين، ووضعت إيران في موقف أجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات"
البيت الأبيض ينشر توثيق توقيع الرئيس دونالد ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران، في قصر فرساي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط تصفيق جميع الحاضرين
https://x.com/i/web/status/2067393004239814711
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وقال رئيس وزراء باكستان في حسابه X: "ستدخل مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ على الفور. وكخطوة أولى، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز على الفور، وسترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري على الفور".
شارك الرئيس الفرنسي ماكرون لحظة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على شبكة التواصل الاجتماعي X
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي توقيع مذكرة التفاهم، موجهاً رسالة تهديد: "بمجرد وصول المذكرة إلى رئيسي البلدين للتوقيع، فإن أي انتهاك لها سيترتب عليه ثمن باهظ".
وقال بقائي أيضاً إنه خلافاً للخطة، لن يكون هناك حفل توقيع لمذكرة التفاهم في سويسرا
الولايات المتحدة وإيران توقعان على مذكرة التفاهم رقمياً، ودخلت حيز التنفيذ.