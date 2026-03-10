صاروخ عنقودي واحد- 14 موقع سقوط: خطر الصاروخ الانشطاري الايراني

الصاروخ الإيراني العنقودي الانشطاري الذي أطلق الإثنين نحو وسط إسرائيل تَفَرَّق إلى ما لا يقل عن 14 مواقع سقوط لقذائف فرعية. بعض من السقوط كان في مناطق مفتوحة - لكن معظمها أصاب مبانٍ وطرقاً ومواقف سيارات.

تم تحديد ستة مواقع في حولون، موقعين في بات يام، وخمس ساحات أخرى سُجلت في منطقة مساوبيم، بالإضافة إلى الساحة الرئيسية في ييهود. النتيجة صعبة: قتيلان وجريح بحالة خطيرة، حيث لم يكن أي منهم داخل مساحة محمية أثناء الضربة.

حدث سيناريو مشابه أيضًا ليلة الأثنين في ريشون لتسيون، حيث سقطت شظايا صاروخ عنقودي واحد في سبع مناطق . في هذا الحادث، أُصيبت امرأة بجروح طفيفة أثناء تواجدها في الشارع وقت الإنذار.

هذه القنابل مُركَّبة في الرأس الحربي للصاروخ, وعندما يصل إلى نقطة معينة في الجو، تتفرق في الفضاء، تهبط وتنـفجر، في نطاق عدة كيلومترات.