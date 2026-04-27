قيادي في حزب الله يهدد باستخدام “مهاجمين انتحاريين” ويعلن تغيير تكتيكات القتال

نقلت وسائل إعلام تصريحات منسوبة إلى قائد عسكري في حزب الله قال فيها إن التنظيم قد يلجأ إلى ما وصفه بـ“تكتيكات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي”، بما في ذلك استخدام مهاجمين انتحاريين، بهدف منع أي تموضع عسكري للخصم على الأرض.

وبحسب ما نُقل، أشار القيادي في مقابلة مع قناة الجزيرة إلى أن مجموعات كبيرة من المقاتلين قد تُنشر في الميدان ضمن هذا السياق، في إشارة إلى تصعيد محتمل في أساليب المواجهة.