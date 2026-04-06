اليوم الـ38 للحرب في ايران: في الرشقة التي أُطلقت في ساعات الظهر (الاثنين) من إيران نحو وسط إسرائيل، أُبلغ عن عدة مواقع سقوط في عدة مدن، وتم العثور على مصاب بجروح متوسطة في مبنى تعرض لإصابة في رمات غان. أعلن مقتل اربعة إسرائيليين بعد انتشال جثامينهم من أنقاض المبنى في حيفا، إصابة خطيرة لامرأة بشظايا اعتراض في بتاح تكفا. سلسلة إطلاقات ليلية من إيران نحو وسط وشمال إسرائيل.

الحرس الثوري: حركة المرور في مضيق هرمز تحت مراقبتنا، وكل خطوة صغيرة من جانب العدو ستؤدي إلى رد حاسم. أفادت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" بأن حادث سقوط الصواريخ أسفر عن إصابة شخصين في "رمات غان"، ولم يُسجّل وقوع أي إصابات أخرى. من جهة أخرى، تسبّب الحادث بأضرار كبيرة في مبنى سكني في **بتاح تكفا**. أكد مصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS أن إسرائيل هاجمت مجمعًا للبتروكيماويات في أصلويه بإيران. سقوط شظايا صواريخ في بيتاح تكفا 27A وردت أنباء عن عدة حوادث سقوط في وسط إسرائيل، وإصابة متوسطة في حادث اصطدام مبنى في رامات غان 27a أفادت وسائل إعلام فارسية بأن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني دمرت سفينة الحاويات الإسرائيلية SDN7 بصاروخ كروز. ايران تؤكد : مقتل رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري مجيد خادمي ثلاثة جرحى في وابل من النيران من إيران إلى وسط البلاد: امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا في حالة خطيرة في بيتاح تكفا بعد تعرضها لحادث في سيارتها، وشخص آخر مصاب بجروح متوسطة في تل أبيب، وآخر مصاب بجروح طفيفة في بيتاح تكفا.