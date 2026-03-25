سقوط في منطقة الخضيرة، دون وقوع إصابات • مُسيرتان اخترقتا أجواء شمال إسرائيل لمدة نصف ساعة - تم اعتراض إحداهما، والأخرى سقطت بمنطقة مفتوحة •تحديثات
اليوم اليوم الـ26 للحرب في ايران: أُطلقت صفارات الإنذار أيضًا اليوم (الأربعاء) من شمال حتى جنوب إسرائيل بسبب إطلاق صواريخ من إيران ولبنان. سُجل سقوط في منطقة الخضيرة وسط البلاد. لاحقًا، شن الجيش الإسرائيلي موجة غارات جديدة على إيران. وذكر الجيش أنه تجاوز عتبة 15 ألف ذخيرة في الحملة - "أربعة أضعاف عملية 'وثبة الأسد'". دخلت طائرتان مسيّرتان أجواء شمال إسرائيل لمدة نصف ساعة، بعد أن أُسقطت إحداهما، وسقطت الثانية في منطقة مفتوحة.
قاسم: حزب الله ماضٍ في المواجهة ورفض التفاوض تحت النار معتبرا اياها استسلام
أكد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم، في خطاب له في ظل التصعيد على الجبهة الشمالية، أن “المقاومة مستعدة وماضية في القتال دون حدود”، مشدداً على أن مقاتلي الحزب “حسموا خياراتهم وجاهزون للاستمرار”.
ودعا قاسم إلى “وحدة وطنية” في مواجهة إسرائيل ، معتبراً أن أي مفاوضات “تحت النار” تمثل، بحسب تعبيره، نوعاً من “الاستسلام”، في إشارة إلى رفض الانخراط في مسارات تفاوضية في ظل العمليات العسكرية الجارية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تتزايد المخاوف من توسع نطاق المواجهات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي، في ظل تبادل الهجمات واستمرار حالة التأهب على الجانبين.
واشنطن تعزز جاهزيتها البحرية في الشرق الأوسط: تحريك كاسحات ألغام لمواجهة مخاطر مضيق هرمز
أفادت رويترز أن الولايات المتحدة تعمل على تسريع إعادة نشر سفينتين متخصصتين في إزالة الألغام إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد خضوعهما لأعمال صيانة في سنغفورة.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف أمريكية من احتمال لجوء ايران إلى استخدام ألغام بحرية في مضيق هرمز ، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم.
وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز قدرات تأمين الملاحة البحرية ورفع مستوى الجاهزية العملياتية للقوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية المرتبطة بملفات أمنية متعددة.
وتُعد كاسحات الألغام من العناصر الحيوية في العمليات البحرية، إذ تُستخدم لضمان سلامة الممرات الملاحية وحماية السفن التجارية والعسكرية من التهديدات تحت سطح البحر، ما يجعل نشرها جزءاً من استراتيجية الردع البحري.
إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء رشقة صاروخية باتجاه منطقة كرمئيل
تقارير: تركيا تجري اتصالات مكثفة لمنع دول الخليج من الانخراط في الحرب مع إيران
تُجري تركيا اتصالات دبلوماسية مكثفة مع عدد من الأطراف الإقليمية، في مسعى لمنع انضمام دول الخليج إلى أي مواجهة عسكرية محتملة مع إيران، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.
وتركز هذه التحركات على احتواء التصعيد المتزايد في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الحرب إلى مستوى إقليمي أوسع قد يشمل عدة أطراف، في ظل حالة التوتر المستمرة بين طهران وعدد من الدول.
وبحسب المعطيات، تسعى أنقرة إلى لعب دور الوسيط عبر قنوات دبلوماسية متعددة، بهدف تخفيف حدة التوتر ودفع الأطراف نحو تهدئة تدريجية، مع التحذير من التداعيات المحتملة لأي انخراط إقليمي واسع في النزاع.
إسرائيل تستهدف أصفهان: ضرب موقع مسؤول عن تطوير الغواصات في إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجومًا استهدف موقعًا في مدينة أصفهان يُعد—بحسب وصفه—الموقع الوحيد في إيران المسؤول عن تخطيط وتطوير الغواصات والأنظمة المرتبطة بالبحرية الإيرانية.
وأوضح الجيش أن العملية تأتي في إطار سلسلة من الضربات التي تستهدف منشآت عسكرية ذات طابع استراتيجي، في ظل استمرار التوترات والتصعيد المتبادل بين الجانبين.
إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه الكريوت دون تسجيل إصابات
سيجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني الليلة: وسيجري رئيس الحكومة نتنياهو نقاشاً أمنياً محدوداً قبل ذلك.
إسرائيل تصعّد ضد إيران: المصادقة على أهداف جديدة وتجاوز 15 ألف ذخيرة في العمليات
صادق وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الأركان أيال زمير على سلسلة أهداف جديدة مخصصة للضرب داخل إيران، في إطار تقييمات أمنية وعسكرية مستمرة.
ووفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي خلال جلسة تقييم، فقد تجاوز حجم الذخائر المستخدمة في العمليات داخل إيران حاجز 15 ألف ذخيرة، وهو ما يُعد—بحسب التقديرات العسكرية—أعلى بأربع مرات مقارنة بعملية “وثبة الأسد” المشار إليها في السياق العسكري.
إيران: مقترح أميركي نُقل عبر باكستان… ونفي رسمي لوجود اتفاق مؤقت
كشف مسؤول إيراني رفيع أن باكستان نقلت إلى طهران مقترحًا أميركيًا في إطار اتصالات غير مباشرة بين الجانبين، في وقت لا تزال فيه مسألة تحديد مكان عقد أي محادثات محتملة قيد البحث.
وفي المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صحة التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنها “لا أساس لها من الصحة”.