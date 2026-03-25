قاسم: حزب الله ماضٍ في المواجهة ورفض التفاوض تحت النار معتبرا اياها استسلام

أكد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم، في خطاب له في ظل التصعيد على الجبهة الشمالية، أن “المقاومة مستعدة وماضية في القتال دون حدود”، مشدداً على أن مقاتلي الحزب “حسموا خياراتهم وجاهزون للاستمرار”.

ودعا قاسم إلى “وحدة وطنية” في مواجهة إسرائيل ، معتبراً أن أي مفاوضات “تحت النار” تمثل، بحسب تعبيره، نوعاً من “الاستسلام”، في إشارة إلى رفض الانخراط في مسارات تفاوضية في ظل العمليات العسكرية الجارية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تتزايد المخاوف من توسع نطاق المواجهات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي، في ظل تبادل الهجمات واستمرار حالة التأهب على الجانبين.