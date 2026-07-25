للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين، لم تعلن القوات الأميركية تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران خلال الليل، فيما أكد متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدم تسجيل أي هجمات أو خسائر بشرية جديدة.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن باكستان تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران حول إنهاء الحرب، وذلك في إطار مسعى بادرت به الصين.