التغطية متواصلة| الولايات المتحدة لم تهاجم إيران، ونتنياهو سيزور سلتقي ترامب في واشنطن الثلاثاء الوشيك
قالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن باكستان تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران حول إنهاء الحرب، وذلك في إطار مسعى بادرت به الصين.
للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين، لم تعلن القوات الأميركية تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران خلال الليل، فيما أكد متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدم تسجيل أي هجمات أو خسائر بشرية جديدة.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن باكستان تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران حول إنهاء الحرب، وذلك في إطار مسعى بادرت به الصين.
وزير خارجية مصر يبحث هاتفياً مع نظيريه العُماني والإيراني جهود خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة
أفادت وزارة الخارجية المصرية، السبت، بأن الوزير بدر عبد العاطي، بحث هاتفياً، مع نظيريه العُماني بدر البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي جهود خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة.وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن الاتصالين جاءا في إطار التشاور المستمر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
رويترز عن مصادر أمنية: الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من القنصلية الأميركية في أربيل
وزارة الصحة الإيرانية تعلن عدم تسجيل أي ضربات لأول مرة خلال أسبوعين
أفادت إيران، السبت، بعدم وقوع أي ضربات أميركية، في ما يبدو أنه أول توقف بعد نحو أسبوعين من الهجمات الأميركية المتواصلة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، في منشور على منصة "إكس": "شهدت إيران ليلة هادئة"، مضيفاً أنه لم يتم تسجيل أي هجمات.وعلى خلاف الليالي الـ13 السابقة، لم تعلن القيادة المركزية الأميركية تنفيذ أي ضربات جديدة.
وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره المصري في الدوحة أحدث المستجدات الإقليمية
أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد خلال لقاء مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في الدوحة، السبت، على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية القطري شدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى دعم بلاده لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر في المنطقة.