تقرير: واشنطن ستمنح إيران إعفاءً فورياً من عقوبات النفط عقب توقيع الاتفاق |تحديثات
أحبط الجيش الإسرائيلي سلسلة تهديدات من قبل حزب الله وصد إطلاق صواريخ مضادة للدروع جنوب لبنان • وزير الخارجية الإيراني: "في الاتفاق النهائي ستُتخذ قرارات بشأن قضية النووي ورفع العقوبات" • تحديثات
على الحدود الشمالية، يستمر التأهب العملياتي العالي حيث اعترضت قوات الجيش الإسرائيلي صواريخ، اعتراض صواريخ مضادة للدبابات واغتيال خلية مسلحين في جنوب لبنان خلال الليل بين الاثنين والثلاثاء. فُتح تحقيق بعد تحطم قاذفة أمريكية من طراز B-52 بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة سلاح الجو في كاليفورنيا. في البيت الأبيض يوضحون في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم (MOU): وقف إطلاق النار الكامل على جميع الجبهات هو شرط مسبق وأساسي لأي تقدم سياسي مستقبلي.
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تراجع ملحوظ في أسعار النفط قبيل توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
سجلت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً مع تزايد الترقب لتوقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات بأن تسهم أي تفاهمات جديدة في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة.
وبحسب المعطيات المتداولة، تراجعت الأسعار تدريجياً لتقترب من المستويات التي كانت مسجلة قبل اندلاع التوترات الأخيرة، في ظل توقعات بانعكاسات إيجابية محتملة على حركة التجارة والطاقة إذا تم التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن مضيق هرمز.
وأظهرت التداولات أن خام برنت جرى تداوله عند نحو 79 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) قرابة 76 دولاراً للبرميل.
تقرير: واشنطن ستمنح إيران إعفاءً فورياً من عقوبات النفط عقب توقيع الاتفاق
أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة تعتزم منح إيران إعفاءات فورية من العقوبات المتعلقة ببيع النفط والوقود، بمجرد توقيع الاتفاق المرتقب بين الجانبين، في خطوة قد تمنح طهران دفعة اقتصادية مبكرة ضمن مسار التفاهمات الجديدة.
وبحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة على تفاصيل الاتفاق، فإن بند الإعفاءات الخاصة بمبيعات النفط سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيع الاتفاق المتوقع خلال الأسبوع الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حافز مالي مبكر لإيران مقابل خطوات مرتبطة بخفض التصعيد وإنهاء التوترات القائمة.
وفي المقابل، أوضح مسؤول أمريكي أن استمرار تخفيف العقوبات لن يكون مفتوحاً بشكل كامل، بل سيبقى مرتبطاً بالتزام طهران بشروط أمريكية تتعلق بملفات من بينها أمن الملاحة في مضيق هرمز وبرنامجها النووي.
وأضافت التقارير أن إيران لن تحصل فوراً على إمكانية الوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة، حيث ستبقى هذه المسألة مرتبطة بمراحل لاحقة من تنفيذ التفاهمات.
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تقرير: الولايات المتحدة تسمح لإيران ببدء بيع النفط والوقود بعد توقيع مذكرة تفاهم
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ستسمح لإيران ببدء البيع كجزء من الاتفاقية المقرر توقيعها يوم الجمعة. وينص البند، الذي يمنح إعفاءً من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، على أن يسري مفعوله فور التوقيع، كما يشمل الخدمات اللازمة لإتمام عمليات البيع، مثل الخدمات المصرفية وخدمات النقل.
وردت أنباء عن مقتل أربعة أشخاص في هجوم ببلدة مفدون، جنوب لبنان
وردت أنباء في لبنان عن هجمات إسرائيلية على بلدة ميفدون جنوب البلاد.
ترامب: "لن تمتلك إيران أسلحة نووية أبدًا، لقد وافقوا على ذلك. وإذا فعلوا ذلك، فسوف يواجهون عواقب وخيمة. وبسبب اتفاقهم بشأن القضية النووية، وافقتُ على توقيع الاتفاقية. لن يقوموا بتطوير أو الحصول على أو شراء أسلحة نووية. وإذا فعلوا ذلك، فستُفتح لهم أبواب الجحيم."
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن قطر تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل سريع فور إعادة فتح مضيق هرمز، بهدف استعادة معظم طاقتها التصديرية خلال شهرين، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة. وقد أبلغت شركة قطر للطاقة، المشغلة لمنشأة الغاز الطبيعي المسال في البلاد، المشترين أنها تتوقع زيادة الإنتاج إلى حوالي 50% من الطاقة الإنتاجية بعد شهر من استعادة الممر الآمن عبر المضيق، وإلى حوالي 80% خلال شهرين.
إدارة ترامب مستعدة لدعم صندوق استثماري خاص بقيمة 300 مليار دولار لإيران، شريطة موافقة طهران على تسوية أوسع تنهي حالة الجمود وتُعزز التوصل إلى اتفاق نووي.
سيُموّل الصندوق المقترح من قِبل شركات دولية خاصة، وليس من قِبل الحكومات، ولن يُتاح إلا إذا أوفت إيران ببنود الاتفاق، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وتمديد وقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات النووية.
سيتم تطبيق أي تخفيف للعقوبات تدريجيًا، وسيكون مشروطًا بالتزام إيران بالاتفاق، مع أن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن الحصول على التمويل سيتوقف في نهاية المطاف على "سلوك إيران المناسب".
وزير الخارجية الإيراني: "سيتم اتخاذ القرارات بشأن الملف النووي ورفع العقوبات في الاتفاق النهائي".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "ستبدأ المفاوضات يوم السبت، بعد توقيع مذكرة التفاهم. في المرحلة الأولى من المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن إنهاء الحرب، والحصار البحري، ومضيق هرمز، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وسيتم اتخاذ القرارات بشأن الملف النووي ورفع العقوبات في الاتفاق النهائي".
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "ماهر" بسماع ثلاثة انفجارات جنوب جزيرة قشم في منطقة مضيق هرمز خلال الليل والصباح، والتي يبدو أنها مرتبطة بإدارة حركة الملاحة البحرية في المنطقة.
تقرير في صحيفة التلغراف البريطانية: تحاول أوروبا الضغط على ترامب لدعم خطط بديلة لمضيق هرمز، وسط مخاوف من أن وقف إطلاق النار مع إيران لن يدوم.
صرح نائب الرئيس الأمريكي فانس لقناة فوكس نيوز: قد يقرر ترامب إلغاء الاتفاق النووي مع إيران قبل يوم الجمعة.
ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي: الحقيقة: إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية! إضافةً إلى ذلك، فإن قصة دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران هي أخبار كاذبة، نشرها الديمقراطيون.
تقرير: مقتل 8 من أفراد الطاقم في حادث تحطم قاذفة من طراز B-52 في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا.
أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات جنوب جزيرة قشقاي في مضيق هرمز.
تقرير صحيفة فايننشال تايمز: إدارة ترامب تدرس تخصيص 300 مليار دولار لصندوق إيران إذا استوفى شروط الاتفاق
الجيش الإسرائيلي: استهداف "تهديدات مباشرة" في جنوب لبنان خلال عمليات ميدانية مكثفة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت، خلال ساعات اليوم، عمليات عسكرية في جنوب لبنان استهدفت ما وصفه بـ"تهديدات مباشرة" ضد القوات المنتشرة في المنطقة الأمامية للدفاع.
وقال الجيش في بيان إن المقاتلين على الأرض رصدوا في أربع حوادث منفصلة أشخاصاً وصفهم بـ"المسلحين" كانوا يتحركون داخل مركبات واقتربوا من القوات الإسرائيلية بطريقة اعتُبرت "تهديدية"، على حد تعبيره.
وأضاف البيان أن سلاح الجو تدخل بناءً على توجيه من القوات البرية والاستخبارات الميدانية، وقام باستهداف تلك الأهداف بشكل "دقيق"، مؤكداً أنه تم تدميرها قبل أن تشكل خطراً على القوات.
وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يواصل العمل "بحزم" لإزالة أي تهديد فوري في المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان، في ظل استمرار التوترات الأمنية على الحدود بين الجانبين.
تحطمت قاذفة استراتيجية من طراز بي-52 تابعة لسلاح الجو الأمريكي بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا ليلة الثلاثاء. ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة تماماً، وقد باشر مسؤولون عسكريون ومسؤولون تحقيق أمريكيون تحقيقاً عاجلاً في ملابسات الحادث داخل القاعدة.
https://x.com/i/web/status/2066611237652156525
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