تراجع ملحوظ في أسعار النفط قبيل توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

سجلت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً مع تزايد الترقب لتوقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات بأن تسهم أي تفاهمات جديدة في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة.

وبحسب المعطيات المتداولة، تراجعت الأسعار تدريجياً لتقترب من المستويات التي كانت مسجلة قبل اندلاع التوترات الأخيرة، في ظل توقعات بانعكاسات إيجابية محتملة على حركة التجارة والطاقة إذا تم التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن مضيق هرمز.

وأظهرت التداولات أن خام برنت جرى تداوله عند نحو 79 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) قرابة 76 دولاراً للبرميل.