إسرائيل تضم فرقة عسكرية هجومية جديدة الى المناورة جنوب لبنان

انضمت الفرقة 36 إلى المناورة وتعمل قوات من لواء الكوماندوز، لواء جولاني واللواء 7 حاليًا في نقاط مختلفة في المنطقة •

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
قوات إسرائيلية في جنوب لبنان
قوات إسرائيلية في جنوب لبنانIDF spokeman

انضمت الفرقة 36 إلى المناورة البرية في جنوب لبنان، ، وبذلك انضمت الى قوات من لواء الكوماندو، لواء جولاني واللواء السابع والتي تعمل حالياً في مواقع مختلفة في المنطقة.

على عكس الفرقة 91 المسؤولة عن مهام الدفاع، تعمل الفرقة 36 كقوة هجوم مركزية. قواتها تعمل في مناطق مختلفة في أصبع الجليل - في خط القرى الأول والثاني. كما هو معروف، سجلت الفرقة  بالفعل تقدما عملياتيًا في بداية الحملة من خلال غارة مركزة على منطقة راب الثلاثين القريبة من المنطقة الحدودية.

وفي سياق متصل ، فإن هذه الفرقة خاضت خلال اليوم اللأول اشتباكات مع خلية لحزب الله في إحدى القرى بخط التماس الأول، والذين كان بحوزتهم قاذفات ار بي جي وأسلحة عديدة.

Video poster
"الدولة اللبنانية يجب ان تتعامل مع إسرائيل وحزب الله سيواجه الشعب اللبناني"

يقدّر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يستعد لدفاع طويل الأمد ويحاول عرقلة تقدم القوات الإسرائيلية بأي ثمن. يتجلى جهد التنظيم أيضًا في إطلاق النار المستمر باتجاه إسرائيل: في اليوم الأخير تم رصد عشرات الصواريخ باتجاه البلدات في شمال إسرائيل ومواقع الجيش الإسرائيلي ومناطق مفتوحة.

