إسرائيل تضم فرقة عسكرية هجومية جديدة الى المناورة جنوب لبنان

انضمت الفرقة 36 إلى المناورة البرية في جنوب لبنان، ، وبذلك انضمت الى قوات من لواء الكوماندو، لواء جولاني واللواء السابع والتي تعمل حالياً في مواقع مختلفة في المنطقة.

على عكس الفرقة 91 المسؤولة عن مهام الدفاع، تعمل الفرقة 36 كقوة هجوم مركزية. قواتها تعمل في مناطق مختلفة في أصبع الجليل - في خط القرى الأول والثاني. كما هو معروف، سجلت الفرقة بالفعل تقدما عملياتيًا في بداية الحملة من خلال غارة مركزة على منطقة راب الثلاثين القريبة من المنطقة الحدودية.

وفي سياق متصل ، فإن هذه الفرقة خاضت خلال اليوم اللأول اشتباكات مع خلية لحزب الله في إحدى القرى بخط التماس الأول، والذين كان بحوزتهم قاذفات ار بي جي وأسلحة عديدة.

يقدّر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يستعد لدفاع طويل الأمد ويحاول عرقلة تقدم القوات الإسرائيلية بأي ثمن. يتجلى جهد التنظيم أيضًا في إطلاق النار المستمر باتجاه إسرائيل: في اليوم الأخير تم رصد عشرات الصواريخ باتجاه البلدات في شمال إسرائيل ومواقع الجيش الإسرائيلي ومناطق مفتوحة.