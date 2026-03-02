دوت صفارات الإنذار الليلة (بين الأحد والاثنين) في حيفا وضواحيها - بسبب إطلاق صواريخ من لبنان. أفاد مصدر عسكري رفيع المستوى لقناة i24NEWS أن إطلاق النار تم من قبل حزب الله ومن جنوب نهر الليطاني - الذي من المفترض أن يكون منطقة منزوعة السلاح. أفاد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض إحدى عمليات الإطلاق. لم تقع إصابات.

ردًا على إطلاق النار، بدأ الجيش الإسرائيلي بموجة هجمات استهدفت أهدافًا تابعة لحزب الله في منطقة بيروت وجنوب لبنان، من بينها قادة كبار في تنظيم حزب الله ، مقرات، بنى تحتية ومركبة كان فيها عنصران من وحدة الرضوان في منطقة قرية دجل. بعد وقت قصير، أصدرت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية إعلان إخلاء لـ53 قرية في جنوب لبنان. يُشار إلى أن عمليات الإخلاء لا تزال مستمرة حتى الآن. وأوضح مصدر أمني إسرائيلي صباح اليوم لقناة الحدث: "العملية في لبنان ستكون شاملة وقد تشمل دخولًا بريًا كذلك".

رئيس الأركان، الفريق أول إيَال زامير، أعلن أن الجيش الإسرائيلي "بدأ حملة هجومية ضد حزب الله" وأشار إلى أنه يجب الاستعداد لعدة أيام من القتال.

منظومة "أور إيتان" هي التي اعترضت الإطلاق شمال إسرائيل. منظمة حزب الله أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق النار وقالت: "العدو الإسرائيلي لا يمكنه الاستمرار في العدوان دون أن يتلقى رد تحذيري لإيقافه والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".

قائد قيادة المنطقة الشمالية، اللواء رافي ميلو، بعد موجة الهجمات الأولى في جميع أنحاء لبنان: "نحن مستعدون للدفاع والهجوم. رسالتي لسكان الشمال: سنواصل حمايتكم من الأمام. عززنا بشكل كبير حجم القوات على الحدود ونحن مستعدون لاستقبال قوات إضافية. نحن لن نُخليكم."

"بعد وقت قصير من إطلاق النار من قبل حزب الله، وبحسب التخطيط خرجنا لموجة أولى من الهجمات واسعة النطاق في بيروت وكذلك في جنوب لبنان، هاجمنا كبار المسؤولين في التنظيم، مقرات وبنى تحتية إرهابية. كما نعمل على إجلاء السكان في جنوب لبنان من أجل حمايتهم تحسباً لهجمات إضافية. الهجمات مستمرة - القوة ستتصاعد."

خلال الليل، أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا أنه هاجم "بشكل مركز" قادة كبار في حزب الله في بيروت، وقياديا مركزيًا في جنوب لبنان. وكما ذكر، الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، المقدم إيلا واويا، أصدرت تحذيرًا بالإخلاء لأكثر من 50 قرية قبل مهاجمة بنى تحتية مسلحة في المناطق.

قناة "العربية" السعودية أفادت نقلاً عن مصادرها أن محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، هو أحد القتلى في سلسلة الغارات الإسرائيلية خلال الليل.

قال الأمين العام للتنظيم نعيم قاسم مساء أمس إن حزب الله "سيتصدى للعدوان" من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين بدأتا هجومًا على إيران. وكان التنظيم ا قد قال في الأسبوع الماضي إنه لن يتدخل في المواجهة - طالما أنها ستقتصر على "هجمات محدودة" من قبل الجيش الأمريكي.

كما ذُكر، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه اغتال المرشد الأعلى لإيران خامنئي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم قائد الحرس الثوري، رئيس أركان الجيش الإيراني ووزير الدفاع الإيراني.