الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرات مسيّرة لـ"حزب الله" في الجليل الغربي وانفجار أخرى داخل إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة التي أطلقها «حزب الله» باتجاه منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش إن بعض المسيّرات تم اعتراضها بنجاح، فيما انفجر عدد آخر داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية، مؤكداً عدم تسجيل إصابات.

وأضاف الجيش أن صفارات الإنذار التي سُمعت في بلدة عرب العرامشة فُعّلت نتيجة “تشخيص خاطئ”، في وقت تتواصل فيه حالة التوتر والتصعيد على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية.