ترامب: "اليورانيوم المخصب سيتم تسليمه إلينا فورًا وسيتم تدميره، أو سيتم تدميره في موقع متفق عليه بالتعاون مع إيران"•إسرائيل شددت التعليمات في بلدات خط المواجهة اعتبارًا من صباح اليوم بعد إطلاق مسيرات
هاجم الجيش الأمريكي الليلة مواقع إطلاق صواريخ في إيران وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام في مضيق هرمز. في الوقت نفسه، غرّد ترامب قائلاً: "جميع اليورانيوم المخصب سيتم تسليمه إلينا فوراً وسيتم تدميره". في هذه الأثناء في شمال البلاد، شدد الجبهة الداخلية التعليمات في بلدات خط المواجهة ابتداءً من الصباح وذلك على خلفية إطلاق الطائرات المسيّرة من قبل حزب الله.
الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرات مسيّرة لـ"حزب الله" في الجليل الغربي وانفجار أخرى داخل إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة التي أطلقها «حزب الله» باتجاه منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش إن بعض المسيّرات تم اعتراضها بنجاح، فيما انفجر عدد آخر داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية، مؤكداً عدم تسجيل إصابات.
وأضاف الجيش أن صفارات الإنذار التي سُمعت في بلدة عرب العرامشة فُعّلت نتيجة “تشخيص خاطئ”، في وقت تتواصل فيه حالة التوتر والتصعيد على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية.
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تنفيذ غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» في عدة مناطق جنوب لبنان، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة الشمالية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات تهاجم مواقع وبنى تحتية مرتبطة بـ«حزب الله» في عدد من المناطق جنوب لبنان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر الناتجة عن الغارات.
ويأتي القصف في ظل استمرار التوتر العسكري بين إسرائيل و«حزب الله»، مع تصاعد وتيرة الضربات المتبادلة على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة.
نتنياهو يعقد مشاورات أمنية في تل أبيب مع وزير الأمن ورئيس الأركان
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية في مقر “وزارة الأمن” بمدينة تل أبيب، بمشاركة وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير.
وبحسب البيان، تناول الاجتماع التطورات الأمنية والتقديرات الميدانية في ظل التصعيد المستمر على عدة جبهات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن القرارات أو الملفات التي نوقشت خلال المشاورات.
ويأتي الاجتماع في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على الجبهة الشمالية وفي قطاع غزة، وسط توتر أمني متصاعد في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي: استهداف أكثر من 100 موقع لـ«حزب الله» في جنوب لبنان والبقاع
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت أكثر من 100 عنصر وبنية تحتية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان ومنطقة البقاع، في إطار التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارات التي نُفذت في البقاع استهدفت بنى تحتية عسكرية ومستودعاً للأسلحة تابعين للحزب، فيما شملت الهجمات في جنوب لبنان أكثر من 90 هدفاً، بينها مخازن أسلحة ومقرات قيادة ونقاط مراقبة ومنشآت قال الجيش إنها استُخدمت لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنات الشمالية.
وأضاف الجيش أن الضربات تأتي ضمن العمليات المتواصلة لإضعاف قدرات «حزب الله» العسكرية ومنع تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الجبهة الشمالية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من «حزب الله» بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.
إيران تزعم: "كجزء من الاتفاق، سيتم الإفراج عن 12 مليار دولار جمدتها الولايات المتحدة"
تزعم وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أنه كجزء من الاتفاق مع الولايات المتحدة، سيتم الإفراج الفوري عن 12 مليار دولار من الأموال التي جمدتها الحكومة الأمريكية، بينما سيتم الإفراج عن 12 مليار دولار أخرى لاحقاً.
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت في وقت سابق تسقط في منطقة عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية، دون وقوع إصابات.
أعلن الحرس الثوري: "أسقطنا طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 الليلة بناءً على معلومات استخباراتية".
في بيان شديد اللهجة بمناسبة عيد الأضحى، قال مجتبى خامنئي: "كانت إسرائيل والولايات المتحدة هدفاً لقدراتنا الصاروخية وطائراتنا المسيّرة. يقترب النظام الصهيوني من نهايته ولن يعيش 25 عاماً أخرى. وستبقى شعارات "الموت لأمريكا وإسرائيل" رائجة بين جيل الشباب".
في أعقاب التصعيد الأمني: أُعلن موقع رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة - على الأقل حتى يوم الأحد المقبل
طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت من لبنان سقطت في منطقة المواجهة بين إسرائيل ولبنان
إيران تُفيد بمقتل أربعة أشخاص في هجمات ليلية قرب مضيق هرمز
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليقاً على الهجمات على إيران: "يجب فتح مضيق هرمز. سيتم فتحه بطريقة أو بأخرى".
أفادت قناة فوكس نيوز نقلاً عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم): نفّذ الجيش الأمريكي ضربات دفاعية في جنوب إيران يوم الاثنين. واستهدفت الهجمات مواقع إطلاق الصواريخ والزوارق الإيرانية التي كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز.
رد وزير الخارجية ساعر على منشورٍ للرئاسة اللبنانية قائلاً: "ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 على عدم وجود عناصر حزب الله جنوب نهر الليطاني، والحكومة اللبنانية هي التي لا تُنفّذ هذا القرار.
ليس لإسرائيل أي مطامع إقليمية في لبنان. وتتعرض إسرائيل لهجماتٍ ممنهجة من الأراضي اللبنانية منذ انسحابها من لبنان عام 2000 من قِبل حزب الله، الخاضع لسيطرة إيران. ويهدف نشاط إسرائيل في جنوب لبنان حصراً إلى حماية مواطنيها من هجمات حزب الله وتدمير مملكة الإرهاب التي أقامتها هناك. وهذا نتاجٌ لفشل الحكومة اللبنانية التام في الوفاء بالتزاماتها."
ترامب: سيتم تسليم اليورانيوم المخصب إلينا فوراً وتدميره، أو تدميره في موقع آخر متفق عليه بالتعاون مع إيران
قال مصدر مطلع على التفاصيل لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية: لقد تم إحراز تقدم في مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
علي هاشم، مراسل قناة الجزيرة: "أخبرني مصدر إيراني رسمي أن طهران حذرت واشنطن من أن أي هجوم إسرائيلي على بيروت أو ضواحيها الجنوبية سيضر بشدة بالجهود الجارية لإنهاء الحرب، وقد يدمر المسار الدبلوماسي تماماً".
أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بوقوع ثلاثة انفجارات في بندر عباس جنوب إيران، بينما أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع انفجارات بالقرب من سيريك وجاسك في الخليج العربي
ستشدد قيادة الجبهة الداخلية الإجراءات المتعلقة بخط المواجهة ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً غداً. ووفقاً للإجراءات الجديدة، سيقتصر التجمع في الأماكن المفتوحة على 50 شخصاً، وفي الأماكن المغلقة على 200 شخص. وستستمر الأنشطة التعليمية كالمعتاد، باستثناء المجتمعات المستثناة.