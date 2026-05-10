قطر تعلن : اجتماع ويتكوف ورئيس الوزراء تناول التطورات الاقليمية وجهود خفض التوتر

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بكل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف تناول التطورات الإقليمية وجهود خفض التوترات في المنطقة.

وذكرت الخارجية القطرية، في بيان رسمي، أن اللقاء بحث كذلك الوساطة التي تقودها باكستان بهدف تهدئة التصعيد وتعزيز المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة.

ويأتي الاجتماع في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لمنع اتساع رقعة التوتر ودفع الأطراف نحو التهدئة والحلول السياسية.