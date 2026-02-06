انطلقت المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، وال مسؤول أميركي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "الوفد الأميركي في المفاوضات الأميركية الإيرانية التي تشهدها العاصمة العمانية مسقط، اليوم الجمعة، يضم الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية".

وتصر إيران على التركيز في المفاوضات على الملف النووي، فيما تريد الولايات المتحدة أن تشمل المحادثات برنامج إيران للصواريخ الباليستية وملف دعم الجماعات الإقليمية. فيما تطالب الولايات المتحدة طهران بوقف تخصيب اليورانيوم والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء دعمها لحلفائها الإقليميين، في حين أعلنت إيران استعدادها لمناقشة برنامجها النووي فقط.