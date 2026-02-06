التغطية متواصلة| وزير الخارجية الإيراني:" الاتفاق مع الولايات المتحدة على المضي في المفاوضات"
تصر إيران على التركيز في المفاوضات على الملف النووي، فيما تريد الولايات المتحدة أن تشمل المحادثات برنامج إيران للصواريخ الباليستية وملف دعم الجماعات الإقليمية.
انطلقت المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، وال مسؤول أميركي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "الوفد الأميركي في المفاوضات الأميركية الإيرانية التي تشهدها العاصمة العمانية مسقط، اليوم الجمعة، يضم الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية".
فيما تطالب الولايات المتحدة طهران بوقف تخصيب اليورانيوم والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء دعمها لحلفائها الإقليميين، في حين أعلنت إيران استعدادها لمناقشة برنامجها النووي فقط.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في بيان الجمعة إن العقوبات تدرج 43 سفينة إضافية ضمن الأسطول الخفي، ليصل إجمالي عددها إلى 640 سفينة.
تأتي العقوبات المقترحة في وقت تقترب فيه الحرب الروسية في أوكرانيا لبلوغ 1500 يوماً. ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على هذه الحزمة قبل دخولها حيز التنفيذ.
تشمل العقوبات 20 بنكاً إقليمياً روسياً إضافياً، وأعلنت اتخاذ إجراءات ضد العملات المشفرة والشركات التي تتداولها والمنصات التي تُتيح تداولها.
عراقجي: اتفاق مع أميركا على المضي في المفاوضات
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين على منصة "إكس"، اليوم الجمعة،"واصل الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع المنصرم عملياته في جميع المجالات، دفاعية وهجومية، لتعزيز قدراته العملياتية والحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين".وتابع"نُفذت عدة هجمات كبيرة في قطاع غزة خلال الأسبوع، ردًا على انتهاك حماس لاتفاق وقف إطلاق النار. أسفرت هذه الهجمات عن تصفية قيادات عدائية بارزة متورطة في هجوم7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان،على أن "الاجتماع ناقش كيفية دعم خطة ترمب للسلام في غزة وكيفية إنهاء القتل في القطاع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، مشيراً إلى أهمية دور الإدارة الأميركية في عملية السلام.
وزير خارجية إيران: يجب إزالة جدار انعدام الثقة بين الطرفين
وزير الخارجية الإيراني: تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة في مسقط كان "جيدًا" وبداية إيجابية للمفاوضات
وكالة إيرنا: مؤشرات لوجود تفاهم خلال الجولة الأولى من المفاوضات مع أميركا
"أكسيوس" نقلا عن مصدر مطلع: الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عُمان ستُعقد خلال الأيام المقبلة
انتهت الجولة الحالية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، ويبدو أن الوفود ستعود إلى بلدانها.
قائد القيادة المركزية ضمن الوفد الأميركي المفاوض
يشارك قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر في المفاوضات الأميركية الإيرانية التي تستضيفها مسقط، الجمعة، بوساطة من سلطنة عمان.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء العمانية، القائد العسكري الأميركي ضمن الوفد الذي ترأسه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بمشاركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.