على خلفية تزايد إطلاق النار من جانب حزب الله، تقدّر إسرائيل أن التنظيم يخطط لحملة طويلة الأمد، هكذا قال اليوم (الاثنين) مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS.

قال مصدران مطلعان على التفاصيل إن هدف حزب الله في المعركة الحالية هو ردع الحكومة اللبنانية عن تفكيك التنظيم ودفع الجيش الإسرائيلي للانسحاب من خط المواقع التي يتمركز بها. وقالدبلوماسي غربي لـi24NEWS، "يشعر التنظيم أنه ليس لديه ما يخسره" مضيفا "على ضوء ضعف إيران، طرد عناصر الحرس الثوري من لبنان، ووقف تحويل الأموال إلى حزب الله، يشعر التنظيم أنه في نقطة يجب عليه أن يتحرك فيها".

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف كاتس خلال زيارة لقيادة المنطقة الشمالية: "لن ننسحب فحسب - بل سندفع حزب الله ثمناً." وبعبارة أخرى، يلمح الوزير إلى أن إسرائيل قد تسيطر على مناطق إضافية في لبنان.

في الأيام الأخيرة لم يتوقف إطلاق النار نحو الشمال، وكذلك حوادث إطلاق الصواريخ المضادة للدروع تجاه قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية. بين العديد من الجهات الإسرائيلية والدبلوماسيين الأجانب يُطرح السؤال: "ماذا يحاول التنظيم أن يحقق من خلال هذه الخطوة التي تبدو غير منطقية على الإطلاق".

بينما في لبنان يرغبون في دفع خطوة دبلوماسية، إدارة ترامب تفقد صبرها بسبب تصرفات الحكومة اللبنانية — وغاضبون من كونهم لا يتخذون إجراءات ضد حزب الله.