نتنياهو يعلق على احتمال الحرب مع إيران: الكلمة الأخيرة لترامب | تحديثات
شنت الولايات المتحدة هجوماً في جزيرة قشم، وأطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة نحو دول الخليج • رداً على ذلك، هاجمت الحرس الثوري قواعد أمريكية في الكويت وأُطلقت صواريخ أيضاً نحو البحرين
يواصل حزب الله هجماته، إذ أُطلق اليوم (الأربعاء) طائرة بدون طيار باتجاه كريات شمونة والمناطق المحيطة بها. تقرير: تم استهداف دراجة نارية من الجو بواسطة طائرة بدون طيار بالقرب من بيروت. في وقت سابق، نفذت الولايات المتحدة "ضربات دفاعية" في جزيرة خشم، وردّت إيران بمهاجمة قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، التي أغلقت مجالها الجوي لليوم القادم. ومع ذلك، تؤكد الولايات المتحدة: وقف إطلاق النار لا يزال سارياً.
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الكويت تعلن اعتراض 13 صاروخاً و17 مسيّرة إيرانية في هجوم ليلي واسع
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت خلال الساعات الماضية 13 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيّرة أطلقتها إيران باتجاه الأراضي الكويتية.
وقالت الوزارة في بيان إن الهجمات استهدفت منشآت مدنية وحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن مقتل مقيم هندي وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية وصفتها بالكبيرة في عدد من المواقع المستهدفة.
وأضافت أن القوات المسلحة الكويتية تعاملت مع التهديدات الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة استمرار حالة التأهب والاستعداد لمواجهة أي تطورات أمنية محتملة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق الهجمات المتبادلة في المنطقة، وسط دعوات دولية متزايدة لضبط النفس ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.
تقرير: بعد تأخيرات طويلة، ستقام جنازة علي خامنئي في إيران منتصف يونيو.
ترامب يؤكد أنه استخدم ألفاظاً نابية في محادثة مع نتنياهو: "لم يعجبني القتال في لبنان - لذلك طلبت منه أن يتوقف".
ترامب: "لقد وافق الإيرانيون على عدم امتلاك أسلحة نووية - قد ألتقي بمجتبى خامنئي"
الكويت: "ندين الهجمات الإيرانية على أراضينا، ونحتفظ بحقنا في الرد".
تقارير من لبنان: تعرضت دراجة نارية لهجوم بطائرة مسيرة، على بعد كيلومترات قليلة من الضاحية في بيروت
القيادة العامة للبحرين: "إيران تواصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة علينا"
إطلاق نار إيراني على الكويت: استُهدف المطار الرئيسي بطائرات مسيّرة، وتضررت عدة منشآت.
الولايات المتحدة: أطلقت إيران عدة صواريخ باليستية على دول مجاورة إقليمية، إلا أنها جميعاً فشلت في إصابة أهدافها المقصودة. فقد أخطأ صاروخان إيرانيان أُطلقا على الكويت أهدافهما أو تفككا في طريقهما، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأمريكية والبحرينية على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية نجاحها في اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية، ونفذت ضربات دفاعية على جزيرة قشقاي ردًا على محاولات هجوم إيرانية في أنحاء الشرق الأوسط. كما نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية على محطة تحكم عسكرية برية إيرانية في جزيرة قشقاي. وتوضح الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريًا