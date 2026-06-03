الكويت تعلن اعتراض 13 صاروخاً و17 مسيّرة إيرانية في هجوم ليلي واسع

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت خلال الساعات الماضية 13 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيّرة أطلقتها إيران باتجاه الأراضي الكويتية.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجمات استهدفت منشآت مدنية وحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن مقتل مقيم هندي وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية وصفتها بالكبيرة في عدد من المواقع المستهدفة.

وأضافت أن القوات المسلحة الكويتية تعاملت مع التهديدات الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة استمرار حالة التأهب والاستعداد لمواجهة أي تطورات أمنية محتملة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق الهجمات المتبادلة في المنطقة، وسط دعوات دولية متزايدة لضبط النفس ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.