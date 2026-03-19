بموافقة الرقابة: الصواريخ الإيرانية تستهدف مصافي حيفا؛ التلفزيون الإيراني: "انتقام للهجوم على حقل الغاز"

سمحت الرقابة الإسرائيلية اليوم (الخميس) بالكشف عن سقوط شظايا على مصافي حيفا عقب وابل من الصواريخ الإيرانية. من جانبه قال التلفزيون الإيراني إن الرشقة جاءت "انتقاماً للهجوم على حقل غاز جنوب فارس". وعقب الهجوم، انخفض سهم شركة بازان بنسبة 6.9%.

وصلت الرشقات الصاروخية على دفعات بعد ظهر اليوم، وانطلقت صفارات الإنذار في القدس ومحيطها، ومنطقة السهل الساحلي، وحيفا. وبحسب نجمة داود الحمراء، لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن. كما لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن وقوع حادث مواد خطرة، على الرغم من اشتعال النيران في عدة مركبات في موقع الحادث.

عقب سقوط الشظايا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات قيادة الجبهة الداخلية وصلت إلى المواقع التي تم ورود بلاغات حول سقوط شظايا فيها. وصرح وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، بأن "القصف الذي استهدف الشمال لم يُلحق أي أضرار جسيمة بمواقع البنية التحتية في دولة إسرائيل".

وفي الليلة الماضية، شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا على حقل غاز جنوب فارس في إيران، في عملية لم تشارك فيها الولايات المتحدة. وقال الرئيس ترامب إن العملية جاءت ردًا على "غضب إسرائيل مما حدث في الشرق الأوسط"، ونفى علم الأمريكيين به.

عقب الهجوم، ردّت إيران بإصدار "إنذارات إخلاء" للمنشآت الاستراتيجية في دول الخليج، ثم أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على منشآت في السعودية وقطر.

كان الهجوم على حقل غاز جنوب فارس أول هجوم إسرائيلي على منشآت الغاز الطبيعي في إيران، وهو مورد بالغ الأهمية للاقتصاد الإيراني. يُمثّل جنوب فارس القطاع الإيراني الذي يحتوي على أكبر خزان للغاز الطبيعي في العالم، والذي تتشاركه إيران مع قطر.