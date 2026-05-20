يحذر الحرس الثوري من أنه في حال استئناف الهجمات على إيران، فإن "الحرب الإقليمية الموعودة ستتجاوز حدود الشرق الأوسط هذه المرة". وفي بيان له، قال الحرس الثوري إنه سيوجه "ضربات ساحقة في أماكن لا يمكن تصورها" ستُظلم السماء.