الحرس الثوري: "إذا استؤنفت الهجمات - ستتوسع الحرب إلى ما بعد الشرق الأوسط"| تحديثات
إيران هددت بـ"ضربات ساحقة في أماكن لا يتوقعها الأعداء" في حال استئناف الهجمات • تقرير: أمريكا وإسرائيل خططتا لتعيين أحمدي نجاد ليخلف خامنئي كقائد لإيران – ضمن خطة لإسقاط النظام • تحديثات مستمرة
هدد الحرس الثوري اليوم (الأربعاء) أنه إذا استؤنفت الهجمات ضد إيران "ستتوسع الحرب هذه المرة إلى ما بعد الشرق الأوسط". الجيش الإسرائيلي: تم تفعيل الإنذارات في الجليل الأعلى بسبب إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه هدف وهمي. تقرير: إسرائيل والولايات المتحدة خططتا لأن يحل أحمدي نجاد محل خامنئي كقائد لإيران - كجزء من خطة لإسقاط النظام.
أعلن الجيش الأردني إسقاطه طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي الأردني. وذكرت وسائل إعلام أردنية أن شظايا الطائرة سقطت على منازل، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
قال مصدر دبلوماسي لقناة الحدث السعودية: "هناك اختلافات في الرأي بين إيران وباكستان بشأن قنوات المفاوضات ومكان انعقاد المحادثات. وتشعر باكستان بالقلق إزاء وسائل الإعلام الإقليمية المرتبطة بطهران".
يحذر الحرس الثوري من أنه في حال استئناف الهجمات على إيران، فإن "الحرب الإقليمية الموعودة ستتجاوز حدود الشرق الأوسط هذه المرة". وفي بيان له، قال الحرس الثوري إنه سيوجه "ضربات ساحقة في أماكن لا يمكن تصورها" ستُظلم السماء.
في إطار خطة إسرائيلية للإطاحة بالنظام: قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بتعيين أحمدي نجاد خلفاً لخامنئي كزعيم لإيران، وحاولتا مساعدته على الفرار | تقرير
تقرير في "بوليتيكو": طالب نظراء وزير الخزانة الأمريكي في مجلس الشيوخ الأوروبيين بإنهاء الحرب مع إيران "لمنع الصراع من جر القارة إلى كارثة اقتصادية أعمق".
الرئيس الأمريكي ترامب: "سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، إنهم يريدون بشدة إبرام اتفاق. لقد سئموا، كان ينبغي لأحدهم أن يفعل ذلك قبل 47 عاماً".
50 صوتًا مؤيدًا، 47 صوتًا معارضًا: أقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون صلاحيات الحرب، الذي من شأنه أن يحدّ من سلطة الرئيس ترامب في مواصلة مهاجمة إيران. ومن المتوقع الآن أن يُعرض على مجلس الشيوخ للتصديق عليه.