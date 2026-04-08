ترامب يهدد بفرض رسوم 50% على أي دولة تزود إيران بالأسلحة، ووزير الحرب الأمريكي يهدد بضرب محطات الكهرباء والجسور إذا رفضت إيران الشروط الأمريكية |تحديثات
الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين • مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار لن يشمل لبنان • الاستعداد لزيادة عدد المسافرين في مطار بن غوريون • تحديثات
اليوم الأول للهدنة بين واشنطن وطهران: أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال الليل (بين الثلاثاء والأربعاء) أنه تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران. بعد وقت قصير من الإعلان - إطلاق صواريخ متواصل من إيران. ديوان نتنياهو في بيان باللغة الإنجليزية: "ندعم القرار بتعليق الهجمات في إيران، وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان". ورغم الهدنة استهدفت إيران مواقع في دول خليجية.
وزير الحرب الأمريكي يهدد: محطات الكهرباء والجسور أهداف محتملة إذا رفضت إيران شروطنا
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست، بمناسبة إعلان وقف إطلاق النار مع إيران، أن الرئيس دونالد ترامب حقق خطوة تاريخية لصالح العالم الحر.
وأوضح هيغست أن القوات الأمريكية دمرت بالكامل الصناعات العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن ما بقي لدى إيران من ذخائر محمي في المخابئ يمثل وحده قوتها العسكرية.
وأضاف الوزير: "إذا رفضت إيران شروطنا، ستكون محطات الكهرباء والجسور من الأهداف التالية"، محذرًا من عواقب أي رفض للتفاوض أو الالتزام بالاتفاقيات المقترحة.
ترامب يهدد بفرض رسوم 50% على أي دولة تزود إيران بالأسلحة
نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منصة Truth Social بيانًا أكد فيه أن أي دولة تقوم بتزويد إيران بالأسلحة ستفرض عليها فورًا رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وأشار ترامب إلى أن لا استثناءات أو إعفاءات ستُمنح لأي دولة، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستطبق هذه الإجراءات بشكل صارم لضمان الالتزام بقراراتها المتعلقة بالعقوبات والتجارة.
الجيش الإسرائيلي: قصفنا نحو 100 هدف لحزب الله في لبنان خلال 10 دقائق
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش نفذ أكبر هجوم واسع في لبنان منذ بدء عملية "زئير الأسد". وذكرت التقارير أن الهجوم استهدف حوالي 100 مقر وبنية تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق متعددة وبوقت قياسي لم يتجاوز 10 دقائق.
وأشار الجيش إلى أن العملية تمت بشكل متزامن في عدة مناطق لضمان إصابة الأهداف بدقة وكفاءة عالية
ترامب: الولايات المتحدة وإيران ستتعاونان في استخراج اليورانيوم المدفون
نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عبر منصة Truth Social، أن الولايات المتحدة وإيران ستعملان معًا على استخراج اليورانيوم المخصب المدفون في الأراضي الإيرانية. وأكد ترامب أن العملية ستتم بدون أي تخصيب إضافي، مشيرًا إلى أن إيران شهدت "تغيرًا إيجابيًا في النظام"الذي يتيح امكانية تعاون.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل بالتنسيق الوثيق مع إيران، وأن المفاوضات حول تخفيف الرسوم والعقوبات مستمرة، حيث تم الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط الأساسية من أصل 15 نقطة مطروحة.
حزب الله: لا وقف لإطلاق النار في لبنان حتى إعلان رسمي
أصدرت قيادة حزب الله بيانًا رسميًا دعت فيه إلى "تجنب العودة إلى جنوب لبنان، ومنطقة البقاع ودهّاية"، مشيرة إلى أن "الحزب يقف على أعتاب نصر تاريخي كبير". وأضاف البيان أن العودة إلى هذه المناطق ستكون مؤجلة حتى صدور إعلان رسمي نهائي عن وقف إطلاق النار في لبنان.
تقرير إيراني: هجمات على الإمارات والكويت - رد على انتهاكات على أراضينا وفي جنوب لبنان
أعلنت إيران أنها شنت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على مواقع في الإمارات والكويت، رداً على هجمات استهدفت جزيرتي سري ولافان الإيرانيتين، ورداً على هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان. وأضافت: "جاءت هذه الهجمات رداً على الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار في الهجوم على سري ولافان، والهجمات على جنوب لبنان".
تقرير: إيران تهدد السفن في مضيق هرمز: "المرور بدون إذن يعني التدمير"
أبلغت البحرية الإيرانية السفن الراسية قرب مضيق هرمز بضرورة الحصول على إذن من إيران لعبور المضيق. وقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الخبر استنادًا إلى تسجيل صوتي شاركه أحد أفراد طاقم إحدى السفن في المنطقة. وجاء في التسجيل: "يجب الحصول على إذن من البحرية الإيرانية لعبور المضيق. أي سفينة تحاول المرور بدون إذن ستُدمّر".
سوريا: فتح المجال الجوي
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا فتح المجال الجوي للبلاد.
باكستان: الرئيس الإيراني يؤكد مشاركته في محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان "أكد مشاركة إيران في المحادثات التي ستُعقد في إسلام آباد". وستُعقد المحادثات يوم الجمعة المقبل بين وفدي إيران والولايات المتحدة.
فانس: إيران توافق على فتح مضيق هرمز، وهناك تطورات إيجابية
زعم نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس أن "الإيرانيين وافقوا على فتح مضيق هرمز". وفي فعالية أقيمت في بودابست، المجر، قال فانس إن الرئيس دونالد ترامب "سيواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام"، وأن "هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بإيران". وفي أعقاب هجمات إيران على جيرانها في الخليج، زعم فانس أن "الولايات المتحدة وحلفاءها اتفقوا على وقف مهاجمة إيران استنادًا إلى وقف إطلاق النار الهش". وفي الختام، وجّه تهديدًا قائلًا: "إذا لم يتصرف الإيرانيون بحسن نية، فسيدركون أن الرئيس ترامب ليس جديرًا بالعبث معه".
الإمارات العربية المتحدة: اعتراض الصواريخ الموجهة نحو البلاد
أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن أنظمة دفاعها الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ الموجهة نحو البلاد.
الكويت: إيران تطلق العديد من الطائرات المسيّرة منذ الصباح - أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة
أعلن الجيش الكويتي أنه "منذ الساعة الثامنة صباحاً، تتصدى قوات الدفاع الجوي لموجة مكثفة من الهجمات الإيرانية، واعترضت 28 طائرة مسيّرة كانت تستهدف البلاد". وأضاف: "نجحت القوات المسلحة في اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيّرة، بعضها كان يستهدف منشآت نفطية ومحطات توليد كهرباء حيوية في جنوب البلاد. وقد تسببت هذه الهجمات في أضرار مادية جسيمة بالبنية التحتية النفطية ومحطات توليد الكهرباء وشبكات المياه".
انفجارات في جزر إيرانية، مصدرها مجهول.
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بوقوع انفجارات صباح اليوم في جزيرة سري، مصدرها مجهول. كما وردت أنباء عن انفجارات في مصفاة نفط بجزيرة لافان. وأشار التقرير إلى أنه "نظراً لضرورة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار المعلن، فإن أي عدوان على البلاد سيُقابل بردٍّ قاسٍ".
لابيد يعقد مؤتمراً صحفياً الليلة: "بعد الفشل الذريع"
أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً خاصاً الليلة "بعد الفشل الذريع في تحقيق أهداف الحرب". وسيعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 6:10 مساءً.
عُمان: لقد وقّعنا اتفاقيات - لن نفرض رسومًا على العبور عبر مضيق هرمز
أكد وزير النقل العُماني، سعيد المعولي، أن بلاده لن تفرض أي رسوم على العبور عبر مضيق هرمز. وأضاف: "موقف عُمان من المضيق واضح، فقد وقّعت على جميع اتفاقيات النقل البحري الدولية ذات الصلة، ولا يجوز فرض أي رسوم بموجب هذه الاتفاقيات". وأوضح أن العديد من الدول، بما فيها إيران، لم توقع على هذه الاتفاقيات، مما أدى إلى "فراغ قانوني". وتجري وزارة الخارجية حاليًا مباحثات حول هذه المسألة، وتأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية.
أبوظبي: إصابة ثلاثة أشخاص في حادثة سقوط حطام على محطة غاز ليلة أمس، وتعليق العمليات
أعلنت سلطات أبوظبي عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة جراء سقوط حطام في محطة حبشان للغاز ليلة أمس. وأفادت التقارير أن الحادث تسبب في اندلاع حرائق في الموقع، وإصابة مواطنين إماراتيين ومواطن هندي. وقد تم تعليق العمليات في المحطة.
بعد إعلان ترامب: ارتفاع ملحوظ في قيمة الشيكل على حساب الدولار
بعد إعلان وقف إطلاق النار في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، انخفض الدولار بشكل ملحوظ مقابل الشيكل. ويتداول الدولار حاليًا عند حوالي 3.09 شيكل، بعد أن كان سعر صرفه أمس 3.14 شيكل. وبالمثل، انخفض اليورو ويتداول عند حوالي 3.61 شيكل، بعد أن كان سعر صرفه أمس، قبل العطلة، 3.63 شيكل.
تقرير إيراني: رئيس البرلمان قاليباف يقود المفاوضات مع جيه دي فانس في باكستان
من المتوقع أن يقود رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، فريق التفاوض الإيراني في المحادثات المقرر عقدها مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في إسلام آباد يوم الجمعة المقبل. هذا ما أفادت به وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).
العراق: فتح المجال الجوي فوق البلاد
أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن العراق قد فتح مجاله الجوي.
البحرين: إصابتان طفيفتان وأضرار في منازل جراء اعتراض طائرة إيرانية مسيرة
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن "هجوماً إيرانياً أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح طفيفة، وتضرر عدد من المنازل في منطقة سترة، جراء حطام سقط من عملية اعتراض وتدمير طائرة إيرانية مسيرة".