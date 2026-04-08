وزير الحرب الأمريكي يهدد: محطات الكهرباء والجسور أهداف محتملة إذا رفضت إيران شروطنا

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست، بمناسبة إعلان وقف إطلاق النار مع إيران، أن الرئيس دونالد ترامب حقق خطوة تاريخية لصالح العالم الحر.

وأوضح هيغست أن القوات الأمريكية دمرت بالكامل الصناعات العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن ما بقي لدى إيران من ذخائر محمي في المخابئ يمثل وحده قوتها العسكرية.

وأضاف الوزير: "إذا رفضت إيران شروطنا، ستكون محطات الكهرباء والجسور من الأهداف التالية"، محذرًا من عواقب أي رفض للتفاوض أو الالتزام بالاتفاقيات المقترحة.