التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في ضوء التطورات الجارية، ولا توجد تعليمات جديدة
حذّر ترمب طهران من أن أمامها "حد أقصى" يبلغ 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ملوّحاً بأن "أموراً سيئة ستحدث"، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم، بينما يدرس اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.
في خضم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، منحت واتشنطن طهران، مهلة 10 إلى 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، فيما عززت انتشارها العسكري في الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق، بينما حذرت طهران من عواقب "غير خاضعة للسيطرة"، حال تعرضها لهجوم عسكري، مجددة التأكيد على أن "جميع قواعد ومنشآت وأصول القوة المعادية في المنطقة، أهداف مشروعة".
الجيش الإسرائيلي: الجيش في حالة تأهب قصوى بشأن التطورات الإقليمية، ولا تغييرات في التوجيهات
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "الجيش يراقب عن كثب التطورات الإقليمية، لا سيما المناقشات المتعلقة بإيران" وتابع "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب دفاعي؛ أعيننا مفتوحة على جميع الاتجاهات". وأكد الجيش أنه "أكثر يقظة من أي وقت مضى في مواجهة أي تغيير، ومع ذلك، لم يُعلن عن أي تغييرات في الإرشادات الأمنية في هذه المرحلة. وتحث السلطات الجمهور على الرجوع حصراً إلى القنوات الرسمية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية؟.
عباس عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأميركيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة
مسؤول أميركي: كل الخيارات حول إيران على الطاولة والأيام المقبلة حاسمة
قال مؤول أميركي إن "الولايات المتحدة تعتبر أن "النظام الإيراني يشكّل تهديدات عديدة للاستقرار الإقليمي". وأضاف "إنهم يهددون الأمن في المنطقة وهم رعاة الإرهاب في العالم". وتابع"تحت هذا العنوان العريض تأتي بنود المشكلة بين طهران وواشنطن، بدءاً من البرنامج النووي، مروراً ببرنامج الصواريخ، ووصولاً إلى إنشاء ورعاية السواعد والميليشيات على أراضي دول منطقة الشرق الأوسط".