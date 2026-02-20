في خضم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، منحت واتشنطن طهران، مهلة 10 إلى 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، فيما عززت انتشارها العسكري في الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق، بينما حذرت طهران من عواقب "غير خاضعة للسيطرة"، حال تعرضها لهجوم عسكري، مجددة التأكيد على أن "جميع قواعد ومنشآت وأصول القوة المعادية في المنطقة، أهداف مشروعة".

فيما حذّر ترمب طهران من أن أمامها "حد أقصى" يبلغ 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ملوّحاً بأن "أموراً سيئة ستحدث"، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم، بينما يدرس اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.