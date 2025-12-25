الجيش الإسرائيلي يغتال عنصرين من قوة قدس في هجوم في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم (الخميس)، بمقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قرب قرية ناصرية في محافظة البقاع شرق لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن الهجوم أسفر عن اغتيال عنصر من وحدة العمليات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب البيان، فإن المستهدف هو حسين الجوهري، الذي كان ناشطًا خلال السنوات الأخيرة في تنسيق ودفع أنشطة عسكرية معادية في سوريا ولبنان تحت توجيه إيراني مباشر، في وقت أفادت فيه مصادر فلسطينية بأن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ غارات جوية واسعة على مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن تصعيد متواصل على أكثر من جبهة.

