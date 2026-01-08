إسرائيل: سقوط صاروخ من غزة واستهداف نقطة إطلاقه

أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد محاولة إطلاق صاروخ من مدينة غزة نحو إسرائيل، إلا أن الصاروخ سقط داخل قطاع غزة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس، وبالقرب من مستشفى.

وأشار الجيش إلى أنه نفذ هجومًا دقيقًا ضد نقطة الإطلاق فورًا، مؤكدًا أنه ينظر إلى الحادث بجدية كبيرة، في سياق جهوده لمنع أي تهديدات صاروخية تجاه المدنيين والمناطق الإسرائيلية.