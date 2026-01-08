إسرائيل للجيش اللبناني عن نزع سلاح حزب الله: "بداية مشجعة، لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون مرضية"
إسرائيل ترد على بيان لبنان بنزع سلاح جنوب لبنان: • "ينص اتفاق وقف إطلاق النار على ضرورة نزع حزب الله سلاحه بالكامل" • أُطلق صاروخ من غزة وسقط في القطاع • آخر المستجدات
ردّ ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي اليوم (الخميس) على إعلان الجيش اللبناني نزع سلاح جنوب البلاد، قائلاً: "ينص اتفاق وقف إطلاق النار بوضوح على ضرورة نزع حزب الله سلاحه بالكامل. إن الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في هذا الاتجاه تُعدّ بدايةً مُشجّعة، لكنها غير كافية على الإطلاق". وفي انتهاك آخر لوقف إطلاق النار، رصد الجيش الإسرائيلي محاولة إطلاق فاشلة لصاروخ من مدينة غزة، سقط داخل القطاع، في منطقة تسيطر عليها حماس. وقال الجيش الإسرائيلي: "نحن ننظر إلى هذا الأمر بجدية بالغة".
تقرير فلسطيني: طائرات الجيش الإسرائيلي نفذت غارة جوية في منطقة مستشفى "حمد" شمال غرب مدينة غزة
إسرائيل: سقوط صاروخ من غزة واستهداف نقطة إطلاقه
أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد محاولة إطلاق صاروخ من مدينة غزة نحو إسرائيل، إلا أن الصاروخ سقط داخل قطاع غزة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس، وبالقرب من مستشفى.
وأشار الجيش إلى أنه نفذ هجومًا دقيقًا ضد نقطة الإطلاق فورًا، مؤكدًا أنه ينظر إلى الحادث بجدية كبيرة، في سياق جهوده لمنع أي تهديدات صاروخية تجاه المدنيين والمناطق الإسرائيلية.
الجيش اللبناني يعلن إحكام السيطرة على جنوب البلاد ويبدأ في إزالة الذخائر غير المنفجرة
أعلن الجيش اللبناني عن "فك تسليح جنوب البلاد"، مؤكدًا أنه نجح في "إرساء سيطرة الدولة بشكل "فعال وملموس" على امتلاك وإدارة الأسلحة في المنطقة.
وأضاف الجيش أن العمل **لا يزال مستمرًا في إزالة الذخائر غير المنفجرة وكشف وتدمير شبكة الأنفاق** في الجنوب، في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
تقرير: هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة طيبة جنوب لبنان