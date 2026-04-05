تم تفعيل صفارات الإنذار الليلة (الأحد) جنوب وشمال بسبب إطلاق صواريخ من إيران، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات في الحوادث. وأكد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عبر شبكة التواصل الاجتماعي Truth، أنه تم إنقاذ طيار المقاتلة التي أُسقطت في إيران، وكتب: "هو في أيدينا! بصحة جيدة وسليم". ووفقًا لتقرير في نيويورك تايمز: شارك المئات في عملية الإنقاذ، وأُلقيت قنابل لإبعاد قوافل إيرانية عن الموقع.
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز "لن يعود كما كان" والاستعدادات جارية لمرحلة جديدة
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز "لن يعود إلى وضعه السابق"، مؤكدًا أن التغييرات المرتقبة ستؤثر بشكل خاص على الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وجاء في بيان صادر عن سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، نُشر عبر منصة X، أن القوات "تستكمل الاستعدادات العملياتية لتنفيذ خطة النظام الجديد في الخليج"، في إشارة إلى تحولات محتملة في قواعد الأمن البحري في المنطقة.
ويأتي هذا التصريح ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوّح مؤخرًا باستهداف بنى تحتية داخل إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، في حال عدم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.
مصدر بريطاني لقناة i24NEWS: ينفون التقرير الذي يفيد بأن صاروخاً أطلقه حزب الله أصاب سفينة حربية بريطانية
نتائج التحقيق في حيفا: تم رصد الصاروخ في الوقت المناسب، وجرت عدة محاولات اعتراض فاشلة. سقط رأس حربي يزن مئات الكيلوغرامات سليمًا على أحد الطوابق السفلية لمبنى متدرج، مما أدى إلى انهيار طابقين آخرين. وبالنظر إلى الارتداد المنخفض نسبيًا في المنطقة، يبدو أن الرأس الحربي لم ينفجر أو انفجر جزئيًا عند الاصطدام. لم يكن الأشخاص الذين تم فصلهم عن الاتصال موجودين في الملجأ تحت الأرض بالمبنى.
ترامب يرفع سقف التهديد لإيران: 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق وإلا ضربات شاملة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة ABC، بأن الولايات المتحدة ستشن ضربات واسعة على إيران إذا فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق خلال 48 ساعة. وأوضح ترامب أن "الحكومة الإيرانية مطالبة بإتمام الصفقة خلال أيام وليس أسابيع"، مشيرًا إلى أن تنفيذ الضربات سيكون وفق ما وصفه بـ"يوم الجسور" و"يوم محطات الطاقة".
الشرطة الإسرائيلية تفحص احتمال وجود أجزاء غير متفجرة من الصاروخ الإيراني في حيفا
أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن هناك شكوكًا في أن جزءًا من الصاروخ الإيراني الذي ضرب مبنى في حيفا لم ينفجر بعد. وبناءً على ذلك، قامت السلطات بإخلاء مبانٍ إضافية في المنطقة كإجراء احترازي.
ويقوم خبراء المتفجرات بفحص الصاروخ وشظاياه في موقع الانفجار، في الوقت الذي يواصل فيه فرق البحث عمليات البحث المكثفة عن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وتشير التقديرات إلى أن الصاروخ، إذا لم ينفجر بالكامل، قد يحتوي على مئات الكيلوغرامات من المتفجرات بين الركام، مما يزيد من خطورة الوضع رغم حجم الدمار الحالي.
ترامب يحدد موعد انتهاء المهلة لإيران: تنتهي الساعة 20:00 بتوقيت الساحل الشرقي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة Truth Social عن الموعد النهائي للمهلة الموجهة لإيران، مشيرًا إلى أن المهلة ستنتهي اليوم الساعة 20:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وقال ترامب إن المهلة تتعلق بفتح مضيق هرمز، في إطار التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، وسط تحذيرات من احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية إذا لم تستجب إيران. ولم يوضح الرئيس الأمريكي تفاصيل إضافية حول الخطوات المقبلة، مكتفيًا بالتأكيد على موعد انتهاء المهلة.
4 مفقودين تحت الأنقاض في حيفا بعد ضربة صاروخية وعمليات البحث مستمرة
أفادت مصادر صحية بوجود أربعة مفقودين في موقع الضربة الصاروخية التي استهدفت مبنى في حيفا، وهم زوجان مسنان، وابنهما البالغ من العمر 40 عامًا، إضافة إلى مقدّمة رعاية صحية.
وتواصل فرق الإطفاء والإنقاذ، إلى جانب قوات الجبهة الداخلية، عمليات البحث في الموقع الذي وُصف بأنه من أكثر المواقع تضررًا، وسط مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض.
4 إصابات في حيفا جراء سقوط صاروخ: حالة واحدة خطيرة و3 طفيفة
أفادت خدمات الإسعاف في حيفا بسقوط صاروخ أدى إلى إصابة أربعة أشخاص في موقع الحادث، بينهم رجل يبلغ من العمر 82 عامًا وُصفت حالته بالخطيرة.
كما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة، حيث تلقت الطواقم الطبية البلاغ وتعاملت مع المصابين ميدانيًا قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إصابة إسرائيلي بصورة خطيرة جراء الضربة الصاروخية الايرانية في حيفا
أُصيب رجل بجروح خطيرة وطفل رضيع بجروح طفيفة إثر إصابة مباشرة لصاروخ ايراني لمبنى في حيفا، وفق ما أفادت به مصادر طبية.
وأشارت التقارير إلى أن انفجار أسطوانة غاز في موقع الحادث ساهم في تفاقم الأضرار، فيما هرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى.
ترامب: المفاوضون الإيرانيون حصلوا على "حصانة محدودة" وسط مساعٍ لاتفاق قريب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضين الحاليين من جانب إيران حصلوا على "حصانة محدودة"، في خطوة لافتة ضمن الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة إعلامية، حيث أشار إلى أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب، مؤكدًا أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائمًا رغم التوترات المتصاعدة.
ولم يوضح الرئيس الأميركي طبيعة هذه الحصانة أو نطاقها، إلا أن مراقبين يرون أنها قد تكون جزءًا من ترتيبات مؤقتة تهدف إلى تسهيل المفاوضات ومنع تعقيدها قانونيًا أو سياسيًا.
ترامب: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران غدًا، زودنا المتظاهرين بالكثير من الأسلحة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث مع مراسل قناة فوكس نيوز، تري ينجست، إنه "يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران غدًا". وأضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريعًا، فأنا أفكر جديًا في تفجير كل شيء والاستيلاء على النفط". كما صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة زودت المتظاهرين في إيران بالأسلحة عبر الأكراد: "لقد زودنا المتظاهرين بالأسلحة، بكميات كبيرة، وأعتقد أن الأكراد هم من استولوا عليها".
هجوم على مطار أهواز الدولي في إيران دون إصابات
أفادت تقارير رسمية من محافظة خوزستان في إيران عن تعرض مطار "الشهيد سليماني" الدولي في مدينة أهواز لهجوم، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.
ترامب يهدد ايران "افتحوا المضيق المسوّرج، أيها المجرمون المجانين، وإلا ستكونون جميعًا في الجحيم"
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على منصته الخاصة Truth، مهددًا إيران قبل انتهاء مهلة "الإنذار النهائي". وجاء في تغريدته أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون "يوم محطات الطاقة والجسور في إيران – الكل معًا"، مضيفًا: "افتحوا المضيق المسوّرج، أيها المجرمون المجانين، وإلا ستكونون جميعًا في الجحيم".
التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تحذيرات من أن أي تجاهل للمهلة قد يؤدي إلى إجراءات عسكرية مباشرة. المحللون يرون أن هذه التهديدات تعكس استراتيجية الضغط والردع الأميركية، لكنها تحمل مخاطر الانزلاق إلى مواجهة واسعة النطاق في المنطقة.
الولايات المتحدة تؤكد استمرار التنسيق مع حلفائها، بينما يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات المتسارعة في الملف الإيراني.
إصابة ست أشخاص بصورة طفيفة بعد انفجار صاروخي في دير الأسد شمال إسرائيل
أصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة نتيجة الانفجار الناتج عن صاروخ سقط في منطقة مفتوحة في دير الأسد شمال إسرائيل وذلك بعد رشقة صاروخية أطلقها حزب الله تجاه شمال إسرائيل. وأفادت التقارير الأولية أن الصاروخ لم يسفر عن أضرار في المباني أو البنية التحتية، وأن الإصابات اقتصرت على تأثير الصدمة والانفجار.
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيار الأميركي من إيران
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عملية إنقاذ الطيار الأميركي، الذي أصيب بجروح خطيرة بعد سقوط طائرته في إيران، نجحت بفضل جهود مكثفة لقوات بلاده. وكتب ترامب عبر حسابه على منصة Truth: "حملنا الطيار الجريح والشجاع من عمق جبال إيران"، مؤكدًا أن الجيش الإيراني كان يبحث عنه بكثافة وقد اقترب منه بالفعل.
وأفاد الرئيس الأميركي أن عملية الإنقاذ تمت وسط مخاطر عالية، مشيرًا إلى أن الطيار تمكن من البقاء على اتصال مع فرق الإنقاذ طوال المهمة. وأضاف ترامب أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً مساء الغد في الغرفة البيضاوية لتقديم مزيد من التفاصيل حول العملية.
الشرطة والإسعاف يتعاملان مع تسرب محتمل لمواد خطرة في منطقة ناؤوت خوفيف الصناعية بالجنوب
أفادت تقارير محلية بوجود قلق من تسرب محتمل لمواد خطرة في منطقة ناؤوت خوفيف الصناعية في النقب. وأكدت فرق الإسعاف والطوارئ أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابات.
وذكرت السلطات أنها تقوم بتقييم الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تأثير محتمل على العاملين والمناطق المحيطة. كما ناشدت فرق الطوارئ السكان البقاء بعيدًا عن المنطقة حتى انتهاء عمليات الفحص والتأمين.
إطلاق صواريخ نحو ميرون: بعض الصواريخ تم اعتراضها والبقية انفجرت في مناطق مفتوحة دون إصابات
شهدت سماء ميرون اليوم إطلاق عدة صواريخ، حيث تم اعتراض جزء منها بينما انفجرت بقية الصواريخ في مناطق مفتوحة، وفقًا للتقارير الأولية.
أفادت السلطات المحلية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية، ولم تسجل أضرار كبيرة في الممتلكات. وأكدت فرق الطوارئ أنها تواصل مراقبة المنطقة والتأكد من عدم وجود مخاطر إضافية نتيجة الانفجارات.
إخلاء المواد الخطرة من مطار بن غوريون، وانتهاء الحادث
تم إخلاء المواد الخطرة من مطار بن غوريون، وانتهى الحادث المتعلق بها. تبين أن المادة شديدة السمية والخطورة، وقادرة على إلحاق ضرر جسيم بالبشر حتى عن طريق الاستنشاق، حتى بدون ملامسة مباشرة. وُضعت المادة، التي كانت في عبوة طلبتها شركة في إسرائيل من الخارج، في برميل محكم الإغلاق ونُقلت إلى مكان آمن لمزيد من المعالجة.
تقرير من البحرين: هجوم بطائرات إيرانية مسيّرة على شركة بتروكيماوية
تعرضت عدة وحدات تابعة لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية في البحرين لهجوم بطائرات إيرانية مسيّرة. وأفادت وكالة أنباء البحرين بأنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأن الوضع تحت السيطرة".