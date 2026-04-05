الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز "لن يعود كما كان" والاستعدادات جارية لمرحلة جديدة

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز "لن يعود إلى وضعه السابق"، مؤكدًا أن التغييرات المرتقبة ستؤثر بشكل خاص على الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وجاء في بيان صادر عن سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، نُشر عبر منصة X، أن القوات "تستكمل الاستعدادات العملياتية لتنفيذ خطة النظام الجديد في الخليج"، في إشارة إلى تحولات محتملة في قواعد الأمن البحري في المنطقة.

ويأتي هذا التصريح ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوّح مؤخرًا باستهداف بنى تحتية داخل إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، في حال عدم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.