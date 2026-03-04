الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لكل سكان جنوب لبنان | تحديثات
عملية "زئير الأسد" - اليوم الخامس • في لبنان، وردت أنباء عن هجمات عنيفة في الضاحية ببيروت • الجيش الإسرائيلي: "تعرضت عشرات من مقرات الباسيج للهجوم" • آخر المستجدات
أسقط سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مقاتلة إيرانية في سماء طهران. وشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على الضاحية في بيروت عدة مرات منذ صباح اليوم. وقال قائد القيادة الشمالية: "ارتكب حزب الله خطأً فادحاً بانضمامه إلى الحملة، فقد وقع في كمين استراتيجي" والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لكل سكان جنوب لبنان. وقالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين: "إدارة ترامب ليس لديها خطة، وقلقكم في محله".
في لبنان، أفادت التقارير باعتقال 12 عنصراً من حزب الله، بعد قرار الحكومة حظر أنشطته العسكرية في البلاد. كما أفادت التقارير بنزوح عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان إلى الشمال منذ بداية القتال، ورفض سكان الأحياء ذات الأغلبية المسيحية والدرزية تأجير منازلهم لأفراد الطائفة الشيعية، وسط تصاعد التوترات بين الطائفتين منذ اندلاع الحرب.
تقرير: مقتل أكثر من ألف مدني إيراني منذ بدء الحرب، بينهم 181 طفل
تقول منظمة "هرانا" الأمريكية لحقوق الإنسان إن 1097 مدنياً إيرانياً، بينهم 181 طفلاً، قُتلوا حتى الآن منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إير
سوريا تغلق معبرها الحدودي مع لبنان بعد تلقيها تحذيراً من هجوم إسرائيلي
تقرير: هجوم جديد على منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في شرق المملكة
أفاد مصدران لوكالة رويترز بتعرض منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة، شرق المملكة العربية السعودية، لهجوم جديد. وأكدت وزارة الدفاع السعودية محاولة شن هجوم بطائرة مسيرة على المصفاة، قائلةً: "بحسب التقييم الأولي، لم تُسفر المحاولة عن أي أضرار".
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لكل سكان جنوب لبنان
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، المقدم أفيخاي أدرعي، تحذيراً بالإخلاء لجميع سكان جنوب لبنان. وكتب على موقع التواصل الاجتماعي X: "إن أعمال حزب الله الإرهابية تُجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك ضده بالقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي إيذاءكم. من أجل سلامتكم، يجب عليكم إخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى الجانب الآخر من نهر الليطاني".