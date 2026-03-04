في لبنان، أفادت التقارير باعتقال 12 عنصراً من حزب الله، بعد قرار الحكومة حظر أنشطته العسكرية في البلاد. كما أفادت التقارير بنزوح عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان إلى الشمال منذ بداية القتال، ورفض سكان الأحياء ذات الأغلبية المسيحية والدرزية تأجير منازلهم لأفراد الطائفة الشيعية، وسط تصاعد التوترات بين الطائفتين منذ اندلاع الحرب.