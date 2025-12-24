الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان | تحديثات مستمرة

إسرائيل: تعيينات جديدة في الجيش بعد مراجعة شاملة لأحداث 7 أكتوبر

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم عن تعيين العميد عمر تيشلر قائدًا لسلاح الجو، واللواء آيل هاريل قائدًا لسلاح البحرية.

وأوضح الوزير أن القرار جاء بعد أن أكمل مراقب جهاز الأمن فحصًا شاملاً ودقيقًا بشأن تيشلر في سياق أحداث 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن التعيينات تأتي ضمن جهود لتعزيز القيادة في القوات المسلحة الإسرائيلية.