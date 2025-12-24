الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان | تحديثات مستمرة
أعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات في لبنان، بأن سلاح الجو استهدف مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله • وزير الأمن: العميد عمر تيشلر سيُعين قائداً لسلاح الجو، اللواء إيال هارئيل سيكون قائد سلاح البحرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ غارات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، شملت منصات إطلاق، ومبانٍ عسكرية، وبنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله، مشيرًا إلى أن عناصر من التنظيم عملوا في تلك المواقع خلال الفترة الأخيرة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية إن الهجمات جاءت في إطار ما وصفه بـ“إحباط التهديدات الأمنية” على الحدود الشمالية، مؤكدًا أن الأهداف التي تم ضربها تُستخدم لأغراض عسكرية. وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن حركة حماس نجحت خلال العام الماضي في تجنيد عشرات ملايين الدولارات، خُصصت – بحسب البيان – لمواصلة القتال ضد إسرائيل، في ما اعتبره الجيش جزءًا من شبكة تمويل واسعة تدعم النشاطات العسكرية للتنظيم.
إسرائيل: تعيينات جديدة في الجيش بعد مراجعة شاملة لأحداث 7 أكتوبر
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم عن تعيين العميد عمر تيشلر قائدًا لسلاح الجو، واللواء آيل هاريل قائدًا لسلاح البحرية.
وأوضح الوزير أن القرار جاء بعد أن أكمل مراقب جهاز الأمن فحصًا شاملاً ودقيقًا بشأن تيشلر في سياق أحداث 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن التعيينات تأتي ضمن جهود لتعزيز القيادة في القوات المسلحة الإسرائيلية.
وردت أنباء في لبنان عن موجة من الهجمات الإسرائيلية في جنوب البلاد
عاجل: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول أموال حماس عبد الحي زقوت
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل عبد الحي زقوت، المسؤول عن قسم الأموال في الجناح العسكري لحركة حماس، خلال عملية استهدفت القيادي رائد سعد في غزة.
وكان زقوت مسؤولًا عن تحويل عشرات ملايين الدولارات لصالح الجناح العسكري لتمويل عمليات ضد إسرائيل.
أفادت تقارير فلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات جوية على المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة.
تقرير فلسطيني عن غارتين جويتين على مدينة رفح جنوب قطاع غزة