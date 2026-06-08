مجموعة القرصنة الإيرانية "خانديلا": "ندعوكم لمشاهدة أشد الهجمات الإلكترونية تدميراً على البنية التحتية الحيوية والعسكرية للعدو. لا توجد منطقة بعيدة المنال، ولا خادم آمن، ولا شبكة خارج نطاق سيطرتنا. انتظروا وشاهدوا. قد يكون هناك بالفعل بعض التسلل الخفي داخل أنظمتكم، وربما يكون العد التنازلي قد بدأ. بالنسبة لبعضكم، لدينا رسالة واحدة فقط: ستدفعون ثمن خيانتكم - ليس فقط في قواعدكم، بل أيضاً في صميم اقتصادكم اليومي ونظام أمنكم."