استئناف إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل بعد مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمنشـأة بتروكيماوية في ايران |تحديثات
ما تم مهاجمته في إيران: مصنع بتروكيماويات، مصانع ومعامل لإنتاج الأسلحة والذخيرة • إسرائيل تؤكد:المستوى السياسي يشدد على أن "كل إطلاق إيراني سيُقابل برد قوي، وكل إطلاق لبناني سيُقابل بهجوم في الضاحية"
هاجم سلاح الجو خلال الليل (بين الأحد والاثنين) أهدافًا عسكرية للنظام الإيراني في غرب ووسط البلاد. قبل الهجوم، تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. بعد عدة ساعات من العملية الإسرائيلية - نفذت إيران عدة إطلاقات باتجاه إسرائيل.
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أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل هذا الصباح، وهددوا قائلين: "أي تحرك إسرائيلي في البحر الأحمر سيُعتبر هدفاً عسكرياً لنا".
وردت تقارير في إيران عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في غرب البلاد.
الحرس الثوري الإيراني: "بدأنا عملية "النصر" ضد قاعدتي تل نوف ونفاطيم، ردًا على الهجمات التي استهدفت ثلاثة مواقع داخل الأراضي الإيرانية. جميع الوحدات القتالية والعملياتية التابعة للحرس الثوري في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عملية ردع واسعة النطاق على جميع الجبهات، وقد تم إعداد خطط عمل وفقًا لسيناريوهات العدو المختلفة."
تقرير قناة العربية: "وزير الداخلية الباكستاني يغادر إيران في وقت مبكر من صباح اليوم"
مسؤول إيراني رفيع المستوى بعد الهجوم على مصنع البتروكيماويات: "لقد بدأت الحرب رسمياً
الجيش الإسرائيلي: شنت القوات الجوية، بتوجيه من المخابرات العسكرية، مؤخراً هجوماً على عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهيشوار، جنوب غرب إيران.
مجموعة القرصنة الإيرانية "خانديلا": "ندعوكم لمشاهدة أشد الهجمات الإلكترونية تدميراً على البنية التحتية الحيوية والعسكرية للعدو. لا توجد منطقة بعيدة المنال، ولا خادم آمن، ولا شبكة خارج نطاق سيطرتنا. انتظروا وشاهدوا. قد يكون هناك بالفعل بعض التسلل الخفي داخل أنظمتكم، وربما يكون العد التنازلي قد بدأ. بالنسبة لبعضكم، لدينا رسالة واحدة فقط: ستدفعون ثمن خيانتكم - ليس فقط في قواعدكم، بل أيضاً في صميم اقتصادكم اليومي ونظام أمنكم."
مصدر إسرائيلي يؤكد لـi24NEWS: منشأة بتروكيماوية في إيران تعرضت لهجوم منذ فترة قصيرة
مسؤولون إيرانيون: تعرضت شركة كارون للبتروكيماويات في ماهشهر لهجوم جوي إسرائيلي، ما أدى إلى أضرار في الموقع.
تقرير إيراني: "الأهداف الأمريكية في المنطقة هي أيضاً هدف مشروع"
تضررت ثلاثة منازل في الضفة الغربية جراء هجمات إيرانية، ولم تقع إصابات.
قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على وسائل التواصل الاجتماعي: "نسمع دوي انفجارات فوقنا، يوم آخر نعيشه تحت تهديد النظام الإيراني المجنون".
الكابينيت الإسرائيلي سيجتمع الساعة الـ11 لمناقشة التطورات
إطلاق صواريخ من ايران تجاه إسرائيل
تشير تقديرات إسرائيل إلى احتمال كبير لرد إيراني، وهي مستعدة لاستمرار ذلك. وقد عقد رئيس الوزراء ووزير الدفاع مشاورات طوال الليل مع الجيش الإسرائيلي وقادة الأجهزة الأمنية، الذين قرروا في نهاية المطاف شن هجوم والرد على إيران. ويؤكد المستوى السياسي أن "أي إطلاق نار من إيران سيُقابل برد قوي. وأي إطلاق نار من لبنان باتجاه إسرائيل سيُقابل بهجوم على الضاحية" (أميخاي شتاين).