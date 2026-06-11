ترامب يهدد بالسيطرة على جزيرة خرج النفطية ويصعّد لهجته ضد إيران | تحديثات
ترامب يهدد: إذا لم توافق إيران على الصفقة - سنقصفهم بشكل قاس غدًا • "إسرائيل لم تشارك في الهجمات" • موجة الهجمات استمرت نحو 4 ساعات • إيران أعلنت: بسبب الهجمات الليلة - مضيق هرمز سيُغلق تمامًا
أعلن الجيش الأمريكي الليلة (بين الأربعاء والخميس) أنه نفذ موجتين من الهجمات في إيران، من بينها ضد قدرات المراقبة العسكرية، أنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. وصرح ترامب لاحقاً: "إيران طلبت مني إيقاف الهجمات، وسوف تتوقف الهجمات قريباً جداً. إذا لم يوافقوا على الصفقة، سنقصفهم بشكل عنيف غداً".
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ترامب يهدد بالسيطرة على جزيرة خرج النفطية ويصعّد لهجته ضد إيران
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، ملوّحًا بإمكانية سيطرة الولايات المتحدة على جزيرة خرج، التي تُعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الإيراني في الخليج، في أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وفي منشور عبر منصة Truth Social، قال ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية للقدرات العسكرية الإيرانية، مضيفًا أن واشنطن قد تتجه في المستقبل القريب إلى فرض سيطرتها على جزيرة خرج ومنشآت نفطية أخرى داخل إيران.
وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستمنح الولايات المتحدة "سيطرة كاملة" على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مستشهدًا بما وصفه بتجربة مماثلة مع فنزويلا.
وتُعد جزيرة خرج الواقعة في الخليج العربي المركز الرئيسي لصادرات النفط الخام الإيرانية، إذ تمر عبرها النسبة الأكبر من شحنات النفط المصدّرة إلى الأسواق العالمية، ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لأي تصعيد محتمل.
تركيا تدعو واشنطن وطهران لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الولايات المتحدة وإيران إلى وقف الهجمات المتبادلة والعودة إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإقليمية، ومؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
مقتل 3 هنود في هجوم أمريكي قرب عُمان على ناقلة نفط متجهة من إيران
أعلنت مصادر رسمية في الهند مقتل ثلاثة مواطنين هنود في الهجوم الأمريكي على ناقلة النفط "ستبلو" قرب سواحل عُمان، فيما تم إنقاذ 21 من أفراد الطاقم، بينما لا يزال أحد المفقودين في عداد المجهولين. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الناقلة كانت تحاول نقل نفط من إيران في خرق للعقوبات المفروضة عليها.
الجيش الإسرائيلي أكد أن صفارات الإنذار في منطقة مسغاف عام أُطلقت عقب رصد هدف جوي مشبوه، مشيرًا إلى أنه لم يخترق الأجواء الإسرائيلية وأن الحادث انتهى دون وقوع إصابات.
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منصة صواريخ لحزب الله وقتل أكثر من 35 عنصرًا في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يحذر من الإنذارات في الشمال: تم رصد صاروخين سقطا بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
القيادة المركزية الأمريكية: لقد أكملنا موجة من الضربات الإضافية في إيران ضد قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي
https://x.com/i/web/status/2064876360259043642
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القيادة المركزية الأمريكية: الادعاء الإيراني بإغلاق مضيق هرمز كاذب، فهو مفتوح أمام حركة الملاحة
https://x.com/i/web/status/2064854099418390919
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مسؤولو الإعلام الإيراني: ترامب يكذب، لم نتصل به
ترامب يهدد: إسرائيل لم تكن متورطة في الهجمات. إذا لم توافق إيران على الاتفاق، فسنقصف وجوههم غداً.
ترامب لقناة فوكس نيوز: الطائرات الأمريكية تحلق الآن في الأجواء الإيرانية، وقد طلبوا مني التوقف عن الهجوم، وسيتوقف ذلك قريباً جداً. قد نشن هجوماً آخر.
تقرير: هاجم الحرس الثوري الإيراني رادارًا أمريكيًا في أربيل، شمال العراق، باستخدام المدفعية أو الصواريخ. ووفقًا لمصادر عراقية، فقد تعرضت قاعدة الحرير الأمريكية لهجوم صاروخي من إيران.
أصدر الجيش الأمريكي بيانًا قال فيه: قبل نحو عشرين دقيقة، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتنفيذ ضربات دفاعية إضافية ضد عدة أهداف في إيران، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتأتي هذه الضربات ردًا على العدوان الإيراني غير المبرر والمستمر.