ترامب يهدد بالسيطرة على جزيرة خرج النفطية ويصعّد لهجته ضد إيران

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، ملوّحًا بإمكانية سيطرة الولايات المتحدة على جزيرة خرج، التي تُعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الإيراني في الخليج، في أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وفي منشور عبر منصة Truth Social، قال ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية للقدرات العسكرية الإيرانية، مضيفًا أن واشنطن قد تتجه في المستقبل القريب إلى فرض سيطرتها على جزيرة خرج ومنشآت نفطية أخرى داخل إيران.

وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستمنح الولايات المتحدة "سيطرة كاملة" على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مستشهدًا بما وصفه بتجربة مماثلة مع فنزويلا.

وتُعد جزيرة خرج الواقعة في الخليج العربي المركز الرئيسي لصادرات النفط الخام الإيرانية، إذ تمر عبرها النسبة الأكبر من شحنات النفط المصدّرة إلى الأسواق العالمية، ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لأي تصعيد محتمل.