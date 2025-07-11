مقررة الأمم المتحدة ضد إدارة ترامب: "يحاولون إسكاتي"

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ردّت فرانشيسكا ألبانيز، الناشطة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة ضدها. وقالت إن أصحاب السلطة حاولوا إسكاتها لدفاعها عمّن لا يملكون سلطةً ، "إلاّ الوقوف والأمل في ألا يموتوا، ألا يروا أطفالهم يُذبحون".

قالت ألبانيز، المقررة الخاصة للمنظمة المعنية بالأراضي الفلسطينية والمعروفة بتصريحاتها ضد دولة إسرائيل، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس إن موقف إدارة ترامب "غير طبيعي". كما أكدت بحزم: "لا أحد حر حتى تتحرر فلسطين".

وتعليقًا على العقوبات المفروضة عليها، قالت المحامية الإيطالية: "هذه ليست علامة قوة، بل علامة ذنب. علينا أن نغير مسار الأمور، ولكي يحدث ذلك، علينا أن نتحد". وأضافت: "لا يمكنهم إسكاتنا جميعًا. لا يمكنهم قتلنا جميعًا. لا يمكنهم طردنا جميعًا".

قبل يومين أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "ألبانيز كانت على اتصال مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في جهود للتحقيق أو اعتقال أو سجن أو محاكمة مواطنين من الولايات المتحدة أو إسرائيل دون الحصول على موافقة الدولتين. لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرف في معاهدة روما، مما يجعل أنشطتها انتهاكًا خطيرًا لسيادة الدولتين".

وأضاف روبيو "لقد عززت مؤخرا هذه الجهود من خلال كتابة رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركات أمريكية كبرى في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والدفاع والطاقة والضيافة، موجهة اتهامات متطرفة لا أساس لها من الصحة، وموصية المحكمة ببدء التحقيقات والملاحقات القضائية ضد هذه الشركات ومديريها التنفيذيين".

لن نتسامح مع هذه الحملات من الحرب السياسية والاقتصادية التي تهدد مصالحنا الوطنية وسيادتنا. ستواصل الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها للرد على حرب القانون، ووقف تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وانتهاكاتها ومنعها، والحفاظ على سيادتنا وسيادتنا على حلفائنا، كما اختتم وزير الخارجية.