تغطية متواصلة|| وزير الأمن الإسرائيلي: "الهجمات في العمق اللبناني- تجهيز لكل شيئ يمكن أن يتطور"
المتحدث باسم الحرس الثوري: "من المحتمل أن تنتظر إسرائيل طويلا للرد الايراني" • أنباء عن ثمانية قتلى في هجوم إسرائيلي على دير البلح في قطاع غزة • إعادة جثامين ستة مختطفين من غزة
اليوم الـ319 من الحرب: قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اليوم (الثلاثاء) إن "إسرائيل قد تنتظر مطولا ردا إيرانيا ". وأجرى وزير الأمن يوآف غالانت تقييما للوضع على الحدود الشمالية وقال: "الهجمات في عمق لبنان هي استعداد لأي شيء يمكن أن يتطور". بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي قاذفات تابعة لحزب الله كانت جاهزة للإطلاق الفوري إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وتمت إعادة جثامين ستة مختطفين من قطاع غزة.
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الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ لقناة العربية: لنا اتصالات دائمة مع حماس لتنسيق المواقف
الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية تحذر من عودة العمليات التفجيرية في العمق الإسرائيلي
المتحدث باسم الجيش: لن نتمكن من إعادة جميع المختطفين في عمليات الإنقاذ
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هغاري في بيان إن ملابسات وفاة المختطفين الذين تم نقل جثامينهم إلى إسرائيل الليلة قيد التحقيق "الآن تحتجز حماس 109 مختطفين ومختطفات، واجبنا الأخلاقي إعادتهم، وهذا هدف حرب". "نحن نتفهم جيدًا مدى ضرورة الأمر في ضوء القلق المتزايد على صحتهم وحالتهم العقلية مع مرور الوقت. يعمل الجيش الإسرائيلي ليلًا ونهارًا للحصول على المزيد من المعلومات الاستخبارية، ولإيجاد المزيد من الخيارات العملياتية لإنقاذ الرهائن - لكننا لن نتمكن من إعادة الجميع في عمليات الإنقاذ"
الجيش الإسرائيلي: ضربنا في عمق لبنان مخازن أسلحة لحزب الله في منطقة بعلبك
الحدث: مقتل عنصرين من حزب الله في غارة الضهيرة جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل بشأن عملية استعادة الجثامين الـ 6 من قطاع غزة
تقرير في لبنان: إسرائيل هاجمت مسؤولين من حزب الله في جنوب البلاد
ذكرت شبكة "المنار" اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي هاجم من الجو منطقة الظهيرة في جنوب لبنان. وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، هاجمت إسرائيل اثنين من مسؤولي حزب الله.
غالانت: "الهجمات على مستودعات الجيش الإسرائيلي في عمق لبنان استعداد لأي شيء يمكن أن يتطور"
أجرى وزير الأمن يوآف غالانت تقييماً للوضع العملياتي وتلقى ملخصا عاما عن نشاط الألوية في المهام الأمنية في المنطقة الشمالية والعمليات الهجومية لإحباط مسلحي حزب الله في جنوب لبنان. وقال: "نحن ننظر إلى عدوان حزب الله، كل ليلة يهاجمون، سواء في منطقة الفرقة أو في الهجمات العميقة التي قمنا بها الليلة في منطقة بعلبك والبقاع وبشكل عام، على مستودعات الأسلحة التي انفجرت هناك بذخيرة عالية الجودة، كل هذه الأمور هي أنشطة بالروتين القتالي، ومن ناحية أخرى استعداد لأي شيئ يمكن ان يحدث".
الحرس الثوري يهدد :"ردنا على اغتيال إسماعيل هنية قد يطول، لكنه آت وسيكون مختلفا"
مع ترقب منطقة الشرق الأوسط للرد الانتقامي الإيراني على مقتل إسماعيل هنية في طهران، جدد الحرس الثوري الإيراني تأكيده على أن الضربة "آتية، إلا أنها قد تطول".
نتنياهو: "الأمر الأول هو القضاء على حماس، والأمر الثاني هو إعادة المختطفين"
ذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء قال في اجتماعه مع أهالي مختطفين أن الأمر الأول هو القضاء على حماس وتحقيق النصر. ونحن نقترب منه خطوة بخطوة. إذا قالوا لنا قبل ثلاثة أشهر، قبل أن ندخل رفح، أنه ليس هناك ما يمكن القيام به، فإن هناك الكثير مما يجب القيام به. الأمر الثاني – أننا نبذل في الوقت نفسه جهداً لإعادة المختطفين، بشروط تسمح بإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المختطفين في المرحلة الأولى من الصفقة. أقول هذا بوضوح – هذا هو الهدف الذي حددته. لكن الأمر الآخر هو الحفاظ على أصولنا الأمنية الاستراتيجية في مواجهة الضغوط الكبيرة من الداخل والخارج، ونحن نتمسك بذلك".
الجيش الإسرائيلي يهاجم منصة إطلاق طائرات تابعة لحزب الله وبنية عسكرية في جنوب لبنان
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق من اليوم منصة إطلاق تابعة لحزب الله، والتي أطلقت منها أمس قذائف باتجاه إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، هاجمت طائرات سلاح الجو مبنى عسكريًا للمنظمة في منطقة بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان، وبخصوص المعلومات المرتبطة بالصواريخ التي تم تفعيلها في منطقة الكابري، فقد تم رصد نحو 20 صاروخا اجتازت الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة. ولم تقع إصابات.