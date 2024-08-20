تغطية متواصلة|| وزير الأمن الإسرائيلي: "الهجمات في العمق اللبناني- تجهيز لكل شيئ يمكن أن يتطور"

اليوم الـ319 من الحرب: قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اليوم (الثلاثاء) إن "إسرائيل قد تنتظر مطولا ردا إيرانيا ". وأجرى وزير الأمن يوآف غالانت تقييما للوضع على الحدود الشمالية وقال: "الهجمات في عمق لبنان هي استعداد لأي شيء يمكن أن يتطور". بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي قاذفات تابعة لحزب الله كانت جاهزة للإطلاق الفوري إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وتمت إعادة جثامين ستة مختطفين من قطاع غزة.

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