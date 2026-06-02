ترامب: "تحدثتُ اليوم مع بنيامين نتنياهو وطلبتُ منه عدم شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق في بيروت، لبنان. فأمر قواته بالتراجع. شكرًا لك يا نتنياهو! كما تحدثتُ مع ممثلين عن قيادة حزب الله، وقد وافقوا على وقف إطلاق النار على إسرائيل وجنودها. وبناءً على ذلك، وافقت إسرائيل أيضًا على وقف إطلاق النار عليهم. سنرى إلى متى سيستمر هذا - فلنأمل أن يدوم إلى الأبد!"