وزير الأمن الإسرائيلي يهدد:إطلاق النار على بلداتنا الشمالية سيؤدي لمهاجمة الضاحية|تحديثات
اعتراض صاروخين أُطلقا من لبنان الليلة، وسقطت طائرة أخرى بالقرب من الحدود – لا توجد إصابات • ترامب لشبكة ABC: أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل • تحديثات مستمرة
صرح وزير الأمن يسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء) إن "الاختبار لسياسة حماية البلدات الإسرائيلي سيتضح في الأيام القادمة، ولن يكون هناك وضع يتم فيه إطلاق النار على بلداتنا دون رد قوي ضد الضاحية". تم اعتراض صاروخين أُطلقا هذه الليلة من لبنان، وسقطت طائرة مسيرة إضافية بالقرب من الحدود. وأعلن الرئيس ترامب أنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو: "طلبت منه عدم القيام بعملية واسعة النطاق في بيروت - وقد أمر قواته بالعودة إلى مواقعها"
الجيش اللبناني أكد أن جنديين أُصيبا إثر استهداف بطائرة مسيّرة على طريق حبوش – دير الزهراني في جنوب لبنان، وسط استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.
تقرير على قناة إم تي في اللبنانية: حزب الله يرفض الاقتراح الأمريكي بإصدار بيان يعلن وقف إطلاق النار
وزير الدفاع كاتس: "سيكون اختبار سياسة حماية البلدات بسيطًا وسيتضح في الأيام المقبلة: إما أن يتوقف إطلاق النار على البلدات، أو أن يستمر إطلاق النار عليها ونشن هجومًا على الضاحية في بيروت، عندها ستتحقق هذه المعادلة. لن نسمح بإطلاق النار على بلداتنا دون رد حازم على حي الضاحية. وستستمر عمليات الجيش الإسرائيلي داخل لبنان في جميع الأحوال."
تقارير من لبنان: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق في منطقة النبطية جنوب لبنان
ترامب لقناة ABC: يعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل
ترامب: "تحدثتُ اليوم مع بنيامين نتنياهو وطلبتُ منه عدم شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق في بيروت، لبنان. فأمر قواته بالتراجع. شكرًا لك يا نتنياهو! كما تحدثتُ مع ممثلين عن قيادة حزب الله، وقد وافقوا على وقف إطلاق النار على إسرائيل وجنودها. وبناءً على ذلك، وافقت إسرائيل أيضًا على وقف إطلاق النار عليهم. سنرى إلى متى سيستمر هذا - فلنأمل أن يدوم إلى الأبد!"