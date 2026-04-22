إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران يثير العديد من الردود. رغم التفاؤل الذي أثارته لدى كثيرين في العالم، واصل توجيه التهديدات نحو طهران في سلسلة منشورات كتبها على شبكة تروث سوشيال. وزير الخارجية جدعون ساعر تطرق إلى تجديد الحوار المباشر بين إسرائيل ولبنان المتوقع أن يبدأ غداً في واشنطن، وأكد أن العقبة الرئيسية أمام السلام هي حزب الله.

عبر نحو 25 ناشطاً من مجموعة يطلق عليها "رواد هاشان" الحدود مؤخراً في منطقة مجدل شمس لمسافة تقارب نصف كيلومتر، وصعدوا إلى سطح مبنى قديم في المنطقة العازلة وتحصنوا فيه. تدخلت قوات الجيش الإسرائيلي على الفور وأعادتهم إلى البلاد. التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لبحث سبل تنسيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال اللقاء، أعرب الشرع عن تضامنه مع قطر والدول العربية التي تعرضت لهجوم إيراني، وناقش الجانبان آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. مصادر رويترز: الجيش الأمريكي ينشر تكنولوجيا الطائرات المسيرة الأوكرانية في قاعدة تابعة للقوات الجوية السعودية الحرس الثوري: البحرية الإيرانية تستولي على سفينتين كانتا تعملان في المنطقة دون إذن إيراني. وتم نقل السفينتين إلى سواحل البلاد. ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الحوثيين في اليمن يراقبون عن كثب تحركات السفن الأمريكية في البحر الأحمر، ويستعدون لمواجهة محتملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الأيام المقبلة. نقلت قناة "العالم" الإيرانية باللغة العربية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله: "سنتخذ الخطوات المناسبة إذا توفرت الشروط اللازمة لاستخدام الدبلوماسية لتحقيق مصالحنا. ونحن نقدر جهود باكستان ومبادراتها لإنهاء الحرب القسرية وإحلال السلام في المنطقة". قائد الجيش الإسرائيلي: "دولة إسرائيل أكثر أماناً وقوة، ونحن مستعدون للعودة إلى الحرب في جميع القطاعات". تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال: نصح مستشارو ترامب بمواصلة الضغط على إيران - إلى حين تقديمها مقترحاً مضاداً. وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: قُتل شخص وأصيب اثنان آخران في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في وادي لبنان الغربي الليلة الماضية. تقرير: الحرس الثوري يطلق النار على سفينة في منطقة مضيق هرمز تقرير شبكة سي إن إن: سيكون هاكابي جزءاً من الوفد الأمريكي في المحادثات بين إسرائيل ولبنان ترامب: "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا إذا قمنا بتفجير بقية البلاد، بما في ذلك قادتها"