الصافرات في حيفا: اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الإنذار الذي دوّى في منطقة نيفيه يام في ساحل الكرمل بمدينة حيفا ناتج عن إطلاق صاروخ اعتراضي في إطار التصدي لهجوم صاروخي من حزب الله.

وبحسب بيان الجيش، فإن الصاروخ المعادي كان موجهاً نحو طائرة مسيّرة من طراز “زيك” تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في جنوب لبنان، في منطقة تشهد نشاطاً عسكرياً مستمراً للقوات الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صاروخ اعتراض باتجاه التهديد، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة الساحلية.

وأكد الجيش أنه لم تُسجّل أي إصابات أو أضرار نتيجة الحادث، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية في الجبهة الشمالية وفق الخطط الميدانية.