الصافرات في حيفا: اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية | تحديثات
رصد هدف جوي مشبوه بمنطقة تتواجد بها إسرائيل جنوب لبنان • مقتل جندي إسرائيلي في معركة قرب الحدود اللبنانية • تقرير : قتيل وجريح في هجوم إسرائيلي على سيارة في جنوب البلاد \تحديثات
في مقابلة منحها لبرنامج "60 دقيقة"، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يعتقد أن القائد الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، حي، وأنه من الصعب تقييم حالته. اعلن مقتل جندي إسرائيلي في حادثة قرب الحدود اللبنانية . وكالات الأنباء في إيران أفادت بأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب قد رُفض.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الإنذار الذي دوّى في منطقة نيفيه يام في ساحل الكرمل بمدينة حيفا ناتج عن إطلاق صاروخ اعتراضي في إطار التصدي لهجوم صاروخي من حزب الله.
وبحسب بيان الجيش، فإن الصاروخ المعادي كان موجهاً نحو طائرة مسيّرة من طراز “زيك” تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في جنوب لبنان، في منطقة تشهد نشاطاً عسكرياً مستمراً للقوات الإسرائيلية.
وأوضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صاروخ اعتراض باتجاه التهديد، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة الساحلية.
وأكد الجيش أنه لم تُسجّل أي إصابات أو أضرار نتيجة الحادث، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية في الجبهة الشمالية وفق الخطط الميدانية.
مسؤول إيراني يصعّد: “لا اتفاق قريب.. ومضيق هرمز تحت سيطرة طهران”
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن لا “أفق واضحاً” للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.
وأضاف رضائي أن إيران لن تتخلى عن ما وصفه بحقها في السيطرة على مضيق هرمز، مشدداً على أن “أي كمية من النفط أو الوقود لن تمر دون إذن طهران”.
وأكد المسؤول الإيراني أن حتى “توحيد قوى العالم” لن يمنع بلاده من ممارسة نفوذها على هذا الممر الحيوي، في إشارة إلى استمرار التوتر حول أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وسط مخاوف دولية من تأثير أي تصعيد على أسواق النفط العالمية وأمن الملاحة في المنطقة.
في ظل الرد الإيراني على الولايات المتحدة: سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو اجتماعاً لمجلس الوزراء المصغر- الكابينيت بعد ظهر اليوم
إسرائيل تمدد تعبئة الاحتياط: إمكانية استدعاء 400 ألف جندي حتى نهاية مايو
أقرت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست طلب الحكومة الإسرائيلية تمديد العمل بأمر الطوارئ الخاص بتجنيد الاحتياط (أمر 8)، ما يتيح استدعاء ما يصل إلى 400 ألف جندي احتياط حتى 31 مايو.
وبحسب القرار، فإن تمديد الإجراء يمنح الجيش الإسرائيلي صلاحية مواصلة تعبئة قوات الاحتياط لدعم العمليات الجارية في مختلف الجبهات.
ويأتي هذا التمديد في ظل استمرار التوترات الأمنية على عدة محاور، واحتياجات عسكرية متزايدة للقوات النظامية في إدارة العمليات الميدانية.
ولم تُعلن الحكومة تفاصيل إضافية حول توزيع قوات الاحتياط أو مهامها خلال الفترة المشمولة بالقرار.
الجيش الإسرائيلي: إجلاء جرحى في جنوب لبنان تم بنجاح عبر مروحية بديلة دون إصابة بنيران معادية
أعلن الجيش الإسرائيلي أن مروحية طبية أُرسلت لإجلاء جنود جرحى من جنوب لبنان واجهت خللاً فنياً حال دون إقلاعها مجدداً بعد الهبوط في موقع الإخلاء.
وأوضح المتحدث باسم الجيش أن طاقماً جوياً آخر تم استدعاؤه على الفور، حيث جرى نقل المصابين بواسطة مروحية بديلة إلى مناطق آمنة لاستكمال العلاج.
وأشار البيان إلى أن الطاقم الفني نجح لاحقاً في إصلاح العطل في المروحية الأولى، التي أقلعت من الموقع دون أي أضرار، مؤكداً أنها لم تتعرض لأي إصابة نتيجة نيران معادية.
وتأتي الحادثة في ظل استمرار العمليات العسكرية على الحدود الشمالية، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات ميدانية متكررة في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: للولايات المتحدة مطالب غير معقولة، ويصر الأمريكيون على مواقف أحادية الجانب ومطالب مفرطة.
محاولة هجوم في قلنديا: جنود حرس الحدود يحيدون مسلحاً بعد إطلاق النار عليه
تقرير من لبنان: مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم إسرائيلي على سيارة في منطقة النبطية جنوب لبنان
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اسم الرقيب أول ألكسندر غلوبينيوف، 47 عاماً، من بيتاح تكفا، الذي قتل في معركة قرب الحدود اللبنانية.
قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة": "أعتقد أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة. من الصعب تحديد حالته، فهو في مكان ما، ربما في ملجأ أو موقع سري. أعتقد أنه يحاول الحفاظ على سلطته، ولا أعتقد أنه يتمتع بنفس السلطة التي كان يتمتع بها والده"
كما أفادت قناة برس تي في التلفزيونية الإيرانية الرسمية: "رفضت إيران الاقتراح الأمريكي، مما يعني الاستسلام لمطالب ترامب المفرطة".
