التغطية متواصلة|عدة دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران وإسرائيل "في أسرع وقت ممكن"

وصلت أضخم وأحدث حاملة طائرات في العالم إلى إسرائيل، وأظهرت مشاهد مصورة اقتراب الحاملة الأميركية، اليوم الجمعة، من سواحل إسرائيل، وفق ما نقلت وكالة رويترز، فيما أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل أنها سمحت لبعض موظفيها بالمغادرة "لأسباب أمنية".من جهتها، حذرت الصين مواطنيها من السفر إلى إيران، وحثت رعاياها هناك على المغادرة في أقرب وقت ممكن.

الولايات المتحدة تسمح لموظفي سفارتها بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية سفارة الصين في إسرائيل تدعو مواطنيها لتعزيز التدابير الأمنية والاستعداد للطوارئ دعت سفارة الصين في إسرائيل مواطنيها الجمعة، لتعزيز التدابير الأمنية والاستعداد للطوارئ، وسط تصاعد المخاوف من ضربة أميركية لإيران.