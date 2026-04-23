الجيش الإسرائيلي: انفجار صاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله بالقرب من مقاتلين جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا مضادًا للدروع أطلقه حزب الله انفجر بالقرب من قوة عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجنود.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادث وقع أثناء نشاط لقوة إسرائيلية في المنطقة، موضحًا أن الانفجار حدث على مقربة من القوات دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية في صفوفها.

وفي سياق متصل، أضاف الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ أمس عملية استهدفت عنصرًا في حزب الله كان يعمل داخل موقع لإطلاق الصواريخ في منطقة سوج'ود جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنه تم "تحييده" خلال الغارة.