أفادت تقارير لبنانية صباح اليوم (الخميس) أن الدولة من المتوقع أن تقترح تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل لشهر إضافي تقريباً. مصدر إيراني يزعم: بدأنا بفرض رسوم لعبور مضيق هرمز. تقارير فلسطينية عن 6 قتلى في هجمات الليلة الماضية، الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عناصر من حماس خرقوا الاتفاق. تم إسقاط "هدف جوي مشبوه" في منطقة قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.
تقارير فلسطينية: قتيل وإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة وسط قطاع غزة
أفادت تقارير فلسطينية بمقتل شخص وإصابة آخرين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في شارع صلاح الدين داخل مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القصف أدى إلى وقوع إصابات إضافية في محيط المكان، فيما لم ترد بعد تفاصيل رسمية بشأن هوية المستهدف أو طبيعة العملية.
الجيش الإسرائيلي: انفجار صاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله بالقرب من مقاتلين جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا مضادًا للدروع أطلقه حزب الله انفجر بالقرب من قوة عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجنود.
وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادث وقع أثناء نشاط لقوة إسرائيلية في المنطقة، موضحًا أن الانفجار حدث على مقربة من القوات دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية في صفوفها.
وفي سياق متصل، أضاف الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ أمس عملية استهدفت عنصرًا في حزب الله كان يعمل داخل موقع لإطلاق الصواريخ في منطقة سوج'ود جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنه تم "تحييده" خلال الغارة.
قال النائب اللبناني عن حزب الله، حسن فضل الله: "سنُسقط الخط الأصفر في جنوب لبنان، وسنُسقط معه جميع تبعات الحرب. مشكلة الحكومة (في لبنان) ليست مع حزب الله، بل مع شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يعارضون المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهذا خطأ فادح يُعمّق الانقسام الداخلي في لبنان. حزب الله يُريد استمرار وقف إطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل، والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار يعني وقف القتل، ووقف العدوان، ووقف تدمير القرى".
الرئاسة اللبنانية على شبكة X: استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم في قصر العبدة مستشار وزير الخارجية السعودي، الأمير يزيد بن فرحان، وعقد معه اجتماعاً استعراضياً تناول الوضع الراهن في ضوء التطورات الأخيرة، فضلاً عن دور المملكة العربية السعودية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
الجيش الإسرائيلي: اغتيل عدد من مسلحي حماس في غارة جوية بعد رصدهم بالقرب من القوات المنتشرة في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة. وفي حادثة أخرى اليوم، استُهدف مسلحون آخرون متورطون في نقل أسلحة جنوب قطاع غزة، واغتيل أحدهم.
مسؤول إيراني يزعم: بدأنا بفرض رسوم على عبور مضيق هرمز
الجيش الإسرائيلي: تم بنجاح اعتراض هدف جوي مشتبه به في جنوب لبنان كان قد تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاهه.
ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلاً عن مصدر إيراني، أن طهران أبلغت باكستان أن البند المتعلق بلبنان "غير قابل للتفاوض".
ذكرت صحيفة ندى الوطن اللبنانية أنها علمت أن من المتوقع أن تقترح الدولة اللبنانية تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل لمدة تتراوح بين 20 و40 يوماً. كما أفادت الصحيفة أن الرئيس عون من المتوقع أن يطلب إضافة بند إلى المفاوضات يتعلق بوقف "التدمير الإسرائيلي" في قرى جنوب البلاد.
الجيش الإسرائيلي: خلال عملية في جنوب لبنان، أُلقي القبض أمس على عنصر ينتمي إلى قوة رضوان. وقد استسلم ،وتم التعرف عليه كشخص كان يخطط لتنفيذ هجوم ضد قوات الجيش الإسرائيلي في المستقبل القريب، وتم اعتقاله بعد عملية مكثفة نفذتها القوات لتدمير البنية التحتية المسلحة في المنطقة. ونُقل إلى الوحدة 504 لمزيد من التحقيق.
الجيش الإسرائيلي: في حادثتين منفصلتين، تم القضاء على مسلحين اثنين عبرا الخط الأصفر في شمال وجنوب قطاع غزة الليلة الماضية، بعد اقترابهما من القوات الإسرائيلية بطريقة شكلت تهديداً مباشراً لها.
تقارير فلسطينية: مقتل خمسة أشخاص في هجوم إسرائيلي وقع الليلة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة