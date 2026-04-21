وزير الأمن الإسرائيلي يهدد خلال وقف إطلاق النار: نزع سلاح حزب الله هدف رئيسي للعمليات في لبنان

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهدف الأساسي للعمليات العسكرية في لبنان يتمثل في نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديد الذي تواجهه بلدات الشمال، وذلك في تصريحات جاءت بالتزامن مع سريان وقف إطلاق النار.

وأضاف كاتس أن الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، “سيدفع الثمن” في حال خرق التفاهمات القائمة، في إشارة إلى إمكانية الرد الإسرائيلي على أي تصعيد محتمل.

وشدد كاتس على أن المرحلة الحالية من العمليات تهدف إلى “تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله” وضمان أمن المناطق الشمالية في إسرائيل، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر على الجبهة الشمالية، رغم سريان وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من انهيار التفاهمات وعودة التصعيد العسكري بين الجانبين.