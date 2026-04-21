تقرير في باكستان: "وفود من الولايات المتحدة وإيران ستصل اليوم إلى إسلام أباد" | تحديثات مباشرة
وصل التقرير بعد أن نقلت رويترز عن مصدر باكستاني: "تلقينا إشارة إيجابية من إيران، الأمور تغيرت" • وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يهدد خلال وقف إطلاق النار: "نعيم قاسم سيدفع حياته ثمناً"
أفادت وسائل الإعلام العربية أن وفدي الولايات المتحدة وإيران سيصلان اليوم (الثلاثاء) إلى باكستان. جاء هذا التقرير بعد ما ادعت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر باكستاني: "تلقينا إشارة إيجابية من إيران، الأمور تغيرت". كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع المستوى: "هناك توافق واسع بشأن الخطوط العريضة للاتفاق مع الولايات المتحدة"
تقرير شبكة سي إن إن: الولايات المتحدة تشتبه في وجود خلاف بين أعضاء الفريق الإيراني المفاوض
قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية: "يوجد الآن مئات المقاتلين داخل لبنان يعملون على إزالة أي تهديد"
قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية في مراسم يوم الذكرى: "في هذا اليوم، نمرّ بمرحلة تاريخية. فبعد أكثر من عامين ونصف من حرب صعبة ومبررة، أقلعنا في السابع من أكتوبر، ولن نهبط مجدداً حتى نُنجز المهام الجسام الملقاة على عاتقنا. هذه الانتصارات هي ما يمنحنا القوة لمواصلة العمل. ومحركنا يكمن في الخروج المتكرر في مهام بعيدة المدى، حتى ونحن نعمل بلا كلل ضد أسلحة الحرب التي تُرسل إلينا، وحتى في العمليات البرية الجريئة التي يُفضّل إبقاؤها طي الكتمان."
وزير الأمن الإسرائيلي يهدد خلال وقف إطلاق النار: نزع سلاح حزب الله هدف رئيسي للعمليات في لبنان
قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهدف الأساسي للعمليات العسكرية في لبنان يتمثل في نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديد الذي تواجهه بلدات الشمال، وذلك في تصريحات جاءت بالتزامن مع سريان وقف إطلاق النار.
وأضاف كاتس أن الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، “سيدفع الثمن” في حال خرق التفاهمات القائمة، في إشارة إلى إمكانية الرد الإسرائيلي على أي تصعيد محتمل.
وشدد كاتس على أن المرحلة الحالية من العمليات تهدف إلى “تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله” وضمان أمن المناطق الشمالية في إسرائيل، وفق تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر على الجبهة الشمالية، رغم سريان وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من انهيار التفاهمات وعودة التصعيد العسكري بين الجانبين.
مصدر باكستاني لوكالة رويترز: "تلقينا إشارة إيجابية من إيران، لقد تغيرت الأمور - نتوقع وصول الوفد خلال اليومين المقبلين".
ترامب: "كانت عملية "مطرقة منتصف الليل" بمثابة تدمير كامل للمواقع النووية الإيرانية. لذلك، سيكون استخراجها عملية طويلة وشاقة".
وزارة الخارجية الإيرانية: "ندين بشدة هجوم الجيش الأمريكي على السفينة توسكا واعتقال طاقمها".
جاء في تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع المستوى: "هناك اتفاق واسع النطاق على الخطوط العريضة للاتفاق مع الولايات المتحدة، وتشكل تصريحات ترامب تهديداً لمسار المحادثات"