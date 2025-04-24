وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في رسالة إلى محافظ بنك إسرائيل: "لسحق حماس، لا بد من حرب اقتصادية شاملة. يجب إلغاء سلسلة أوراق النقد من فئة 200 شيكل التي أُدخلت إلى قطاع غزة. ستُوجه هذه الخطوة ضربةً قاصمة لقدرة حماس الاقتصادية، وستُعيق تجنيد إرهابيين جدد في صفوفها وإعادة تسليحها"