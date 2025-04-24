وزير الخارجية الإسرائيلي يطالب بإلغاء سلسلة أوراق النقد من فئة 200 شيكل التي أُدخلت إلى قطاع غزة
تقارير فلسطينية تفيد عن مقتل 13 في قصف إسرائيلي على قطاع غزة • السفير الإيراني في لبنان: "نزع سلاح حزب الله شأن داخلي لبناني" • جميع التحديثات من اليوم 567 للحرب
اليوم 567 من الحرب: خلال الليل (الخميس)، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي هجمات في قطاع غزة، وأفادت تقارير فلسطينية عن مقتل 13 شخصًا على الأقل. وفي لبنان، تتواصل جهود الحكومة لنزع سلاح حزب الله.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في رسالة إلى محافظ بنك إسرائيل: "لسحق حماس، لا بد من حرب اقتصادية شاملة. يجب إلغاء سلسلة أوراق النقد من فئة 200 شيكل التي أُدخلت إلى قطاع غزة. ستُوجه هذه الخطوة ضربةً قاصمة لقدرة حماس الاقتصادية، وستُعيق تجنيد إرهابيين جدد في صفوفها وإعادة تسليحها"
إعلام فلسطيني: مقتل شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي جنوب طولكرم
مسؤول أمني إسرائيلي :" "شتم حماس لا يكفي يجب على عباس أن يوقف تمويل عائلات الأسرى"
تقرير من سوريا: سماع دوي انفجار هائل في عدة قرى على أطراف محافظة درعا. سبب الضجيج هو انفجار الألغام المتبقية من المعارك في المنطقة
تقرير من لبنان: قوات فرنسية تقوم بدوريات مكثفة في قرية الحولة جنوب البلاد
وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن قوات الجيش الاسرائيلي تنفذ أعمال تجريف في جبل الحمارة على أطراف قرية العديسة جنوب لبنان.
تقرير فلسطيني عن مقتل شخصين نتيجة قصف إسرائيلي على مدينة غزة
الجيش الإسرائيلي والشاباك: قصف مجمع قيادة وسيطرة مشترك لحماس والجهاد الإسلامي في جباليا في قطاع غزة. تم استغلال الموقع للتخطيط وتنفيذ أعمال مسلحة ضد إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي.
تقرير فلسطيني: مقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين في هجوم للجيش الإسرائيلي على مركز للشرطة في جباليا بغزة
صحيفة "الأخبار" اللبنانية تنقل: قوة فرنسية تجري دوريات بحث عن منشآت لحزب الله في أحراج وادي الحجير جنوب لبنان
محلل سوري :"طالبنا من البداية الشرع بإخراج كافة الفصائل الفلسطينية ’الإرهابية’ من سوريا ومحاكمتهم"
تقارير فلسطينية تتحدث عن نشاط للجيش في مخيم قلنديا شمال القدس
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، تعليقاً على التقارير التي تتحدث عن رغبة الرئيس اللبناني في حل حزب الله: "نحن لا نتدخل في موضوع نزع سلاح حزب الله، هذا شأن داخلي لبناني".