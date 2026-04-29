نتنياهو يعقد نقاشا أمنيا حول أسطول دولي في طريقه الى غزة|تحديثات
على متن الأسطول حوالي 1,000 مشارك، بينهم شقيقة رئيس أيرلندا • ترامب بمنشور على شبكته TRUTH: "إيران لا تستطيع أن تسيطر على نفسها، من الأفضل أن يعيدوا التفكير قريبًا!" • تحديثات مستمرة
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعقد اليوم (الأربعاء) اجتماعًا في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية يتناول أسطولًا دوليًا في طريقه إلى غزة، ويبدو أن على متنه حوالي ألف مشارك. ترامب يوجه تهديدًا آخر لإيران: "لا يعرفون كيف يوقعون على اتفاق غير نووي، من الأفضل أن يتعقلوا قريبًا". الجيش الإسرائيلي: تم اعتراض طائرة مسيرة في الشمال قبل أن تدخل الأراضي الإسرائيلية.
الريال الإيراني ينهار إلى مستوى تاريخي وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية
سجلت العملة الإيرانية، الريال الإيراني، تراجعًا حادًا إلى أدنى مستوى في تاريخها، لتصل إلى نحو 1.8 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، في واحدة من أكبر موجات الانخفاض التي تشهدها الأسواق الإيرانية.
وبحسب تقارير اقتصادية، بدأ التراجع المتسارع قبل يومين، قبل أن يتفاقم اليوم ليصل إلى مستوى قياسي جديد، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.
مقتل جندي لبناني وشقيقه في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
أعلن الجيش اللبناني أن جنديًا وشقيقه لقيا مصرعهما في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة خربة سلم، أثناء تنقلهما على دراجة نارية جنوب البلاد.
وبحسب البيان، فإن الضحيتين كانا في طريقهما من مكان عمل الجندي إلى بلدتهما في السوّانة عندما استهدفتهما الغارة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية للبنان، حيث تتكرر الضربات والهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهة في المنطقة.
ترامب يجتمع مع كبار شركات النفط والغاز لبحث تداعيات الحرب مع إيران على أسواق الطاقة
عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعًا في البيت الأبيض مع عدد من كبار مسؤولي شركات النفط والغاز، لمناقشة تأثير الحرب مع إيران على أسواق الطاقة العالمية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.
وبحسب تقرير لموقع أكسيوس، شارك في الاجتماع عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، بينهم مبعوثو الرئيس ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
بحث إنتاج النفط والأسواق العالمية
وتناول الاجتماع ملفات تتعلق بالإنتاج المحلي في الولايات المتحدة، والتطورات في فنزويلا، إضافة إلى عقود النفط والغاز الطبيعي وأسواق النقل والشحن.
ويرى مراقبون أن الإدارة الأميركية تسعى إلى احتواء تداعيات الحرب على سوق الطاقة العالمي، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من اضطرابات الإمدادات، خصوصًا عبر الممرات البحرية الحيوية.
الطاقة في قلب المواجهة
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، ما يجعل قطاع الطاقة أحد أبرز المتأثرين المباشرين بالصراع، وسط توقعات بأن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية اعترضت بنجاح طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه منطقة أفيفيم قبل أن تعبر الحدود الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تم اعتراض منصة إطلاق أخرى كانت متجهة نحو هدف مشتبه به في جنوب لبنان، دون أن تعبر الحدود. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الأحداث تُشكل انتهاكات إضافية لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله.
الجيش الإسرائيلي يعترض هدفاً جوياً مشتبهاً به كان يستهدف القوات في جنوب لبنان
مصدر إيراني يُصرّح لشبكة العربية السعودية: قد تُقدّم روسيا ضماناً لاتفاق مُحتمل مع الولايات المتحدة