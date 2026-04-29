ترامب يجتمع مع كبار شركات النفط والغاز لبحث تداعيات الحرب مع إيران على أسواق الطاقة

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعًا في البيت الأبيض مع عدد من كبار مسؤولي شركات النفط والغاز، لمناقشة تأثير الحرب مع إيران على أسواق الطاقة العالمية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

وبحسب تقرير لموقع أكسيوس، شارك في الاجتماع عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، بينهم مبعوثو الرئيس ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

بحث إنتاج النفط والأسواق العالمية

وتناول الاجتماع ملفات تتعلق بالإنتاج المحلي في الولايات المتحدة، والتطورات في فنزويلا، إضافة إلى عقود النفط والغاز الطبيعي وأسواق النقل والشحن.

ويرى مراقبون أن الإدارة الأميركية تسعى إلى احتواء تداعيات الحرب على سوق الطاقة العالمي، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من اضطرابات الإمدادات، خصوصًا عبر الممرات البحرية الحيوية.

الطاقة في قلب المواجهة

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، ما يجعل قطاع الطاقة أحد أبرز المتأثرين المباشرين بالصراع، وسط توقعات بأن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأسواق خلال الفترة المقبلة.