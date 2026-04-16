تقرير: الرئيس اللبناني يرفض محادثة مباشرة مع نتنياهو ويشترط وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام لبنانية ودولية أن رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، رفض إجراء اتصال مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية.

وذكرت شبكة LBCI اللبنانية أن القرار جاء بسبب عدم حصول لبنان على ضمانات تتعلق بوقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصدر لبناني أن عون أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن أي محادثات مباشرة مع نتنياهو في هذه المرحلة تُعتبر “غير مناسبة”، في ظل استمرار العمليات العسكرية وعدم التوصل إلى تهدئة.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لاحتواء التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد.