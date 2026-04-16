رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أعلن صباح اليوم (الخميس) أن "قادة إسرائيل ولبنان سيتحدثون اليوم - بعد 34 سنة من عدم حدوث ذلك". خلال الليل: صاروخ أرض-أرض أطلقه حزب الله من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة شمالي منطقة الشارون في وسط إسرائيل. في الوقت نفسه، اعترضت سفينة صواريخ الليلة طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان.
تقرير: الرئيس اللبناني يرفض محادثة مباشرة مع نتنياهو ويشترط وقف إطلاق النار
أفادت وسائل إعلام لبنانية ودولية أن رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، رفض إجراء اتصال مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية.
وذكرت شبكة LBCI اللبنانية أن القرار جاء بسبب عدم حصول لبنان على ضمانات تتعلق بوقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصدر لبناني أن عون أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن أي محادثات مباشرة مع نتنياهو في هذه المرحلة تُعتبر “غير مناسبة”، في ظل استمرار العمليات العسكرية وعدم التوصل إلى تهدئة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لاحتواء التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد.
تقرير: ألمانيا تدرس تقديم دعم لإزالة الألغام والمراقبة في مضيق هرمز
ذكرت صحيفة Sueddeutsche Zeitung أن ألمانيا تدرس تقديم دعم أمني في مضيق هرمز، يشمل عمليات إزالة الألغام وتعزيز قدرات المراقبة البحرية.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يطرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس هذه المبادرة خلال اجتماع مرتقب في باريس مع قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، في إطار تنسيق أوروبي بشأن أمن الملاحة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف الدولية من تأثير التوترات الإقليمية على حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ولم تصدر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المشاركة الألمانية أو توقيت تنفيذها، فيما يُتوقع أن تناقش الدول الأوروبية سبل تعزيز الاستقرار البحري خلال الاجتماع المرتقب.
عمليات إطلاق الصواريخ إلى الجليل: اشتعال النيران في مركبة في كريات شمونة - لم ترد أنباء عن وقوع إصابات
اغتيال مسلحين بعد عبورهما الخط الأصفر في شمال قطاع غزة واقترابهما من القوات بطريقة تهديدية.
تقرير من لبنان: أوضح الرئيس عون لروبيو قائلاً: "أنا لست مستعداً للتحدث مع نتنياهو".
صحيفة وول ستريت جورنال: إسرائيل تريد الحفاظ على منطقتها الأمنية في لبنان في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله، والحفاظ على حرية العمل ضد العمليات العسكرية التي يشنها حزب الله في لبنان.
الرئيس الإيراني: "نؤكد على الدور الحاسم للشعب الإيراني في إدارة هذه المرحلة الحساسة من وقف إطلاق النار".
اعترضت سفينة صواريخ طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان الليلة الماضية
قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران ساعدت في تضييق الخلافات في بعض المجالات وأثارت الآمال في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات، لكنه أشار إلى أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة بشأن القضايا النووية، بما في ذلك مصير اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني ومدة القيود النووية المفروضة عليه.