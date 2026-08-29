التغطية متواصلة| إيران تتعهد بمقاومة "العقوبات والمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية"

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان احتواء التصعيد واستعادة المسار الدبلوماسي

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع نظيره التركي هاكان فيدان، مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وجهود احتواء التصعيد الراهن.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتصال تناول أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر، والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين شددا على التمسك بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد"، بما يهيئ الأجواء للتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة، من شأنها الإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.