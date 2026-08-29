التغطية متواصلة| إيران تتعهد بمقاومة "العقوبات والمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية"
يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً داخلية متواصلة لإنهاء الحرب، وسط مخاوف من خسارة الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك.
في طهران، بدأ القادة الإقرار بالتداعيات الاقتصادية للحرب، إذ دعا المرشد مجتبى خامنئي الحكومة إلى معالجة الصعوبات المعيشية، فيما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن حجم التجارة الخارجية للبلاد انكمش بنسبة 35% بسبب العقوبات والحصار، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، بينما يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً داخلية متواصلة لإنهاء الحرب، وسط مخاوف من خسارة الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك.
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وكالة الأنباء اللبنانية: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا ضخما بين بلدتي مركبا ورب ثلاثين جنوبي لبنان
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق في جنوب لبنان
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، السبت، بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية مناطق قرب النبطية في جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن القصف الإسرائيلي استهدف بلدتي حداثا وحاريص في محافظة النبطية.
مصر وإيطاليا تبحثان خفض التوتر وأمن الملاحة
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عدداً من التطورات الإقليمية والدولية.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية. وشددا على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، وخفض حدة التوتر، وتجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد أمن واستقرار المنطقة أو يؤثر على أمن وحرية الملاحة.
الداخلية السورية: إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بريف السويداء
تقرير: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا بين مركبا ورب الثلاثين جنوبي لبنان
الحرس الثوري الأإيراني: مضيق هرمز مغلق أمام السفن غير المنسقة مع طهران
قالت بحرية "الحرس الثوري" الإيراني إن سيطرتها على مضيق هرمز "كاملة"، مشيرة إلى أنه سيظل مغلقاً أمام السفن التي تعتزم العبور من دون تنسيق مع طهران. ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن بحرية "الحرس الثوري" أن هذا الوضع سيستمر "حتى انتهاء الأعمال العدائية للجيش الأميركي ضد إيران وتنفيذ الالتزامات المقررة"، على حد وصفها.
القاهرة والكويت تدعوان لتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، واتفقا على أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا التمسك بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد"، باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية، تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.
وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان احتواء التصعيد واستعادة المسار الدبلوماسي
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع نظيره التركي هاكان فيدان، مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وجهود احتواء التصعيد الراهن.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتصال تناول أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر، والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن الوزيرين شددا على التمسك بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد"، بما يهيئ الأجواء للتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة، من شأنها الإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.
قطر وتركيا تبحثان خفض التصعيد وحرية الملاحة البحرية
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أكد خلال الاتصال دعم قطر أي حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قبل قليل قياديا بحماس اختبأ بالقرب من مستشفى "شهداء الأقصى" بغزة
تقرير: 3 غارات إسرائيلية على المنصوري ووادي الحجير جنوبي لبنان
بعد 6 أشهر من حرب إيران.. لوائح داخلية تعيد دبلوماسيين أميركيين للشرق الأوسط
بدأ دبلوماسيون أميركيون وبعض أفراد عائلاتهم العودة تدريجياً إلى سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وذلك بعدما صدرت في الأيام الأولى من حرب إيران أوامر لكثير منهم بمغادرة مقار عملهم.ورغم أن معظم السفارات لم تستأنف العمل بكامل طاقتها، إلا أن وزارة الخارجية الأميركية رفعت هذا الأسبوع بعض القيود المفروضة على الموظفين، بما في ذلك القيود المتعلقة بالموظفين.ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، لا تعكس هذه التغييرات بالضرورة تحولاً في سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران، إذ تعود أساساً إلى الجوانب القانونية لسياسة الموارد البشرية، التي تحدد المدة التي يُسمح فيها للدبلوماسيين بالغياب عن مناصبهم مع استمرار تقاضيهم رواتبهم ومزاياهم الشخصية ومزايا عائلاتهم.
أزمة اقتصادية في إيران وضغوط داخلية على ترمب،واشنطن وطهران تختبران "معركة الصمود"
بعد نصف عام من اندلاع حرب إيران، لا تزال واشنطن وطهران من دون اتفاق واضح ينهي الصراع الذي بدأ يتحول إلى إحدى نسخ "الحروب التي لا تنتهي"، بينما يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطاً داخلية متواصلة لإنهاء الحرب، وسط مخاوف من خسارة الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.ومع عدم ظهور أي اختراق في الأفق، يختبر كل طرف قدرة الآخر على الصمود. ورغم أن ترمب معروف بنفاد صبره، فإنه أوضح، مساء الخميس، أنه "ليس في عجلة من أمره"، نافياً اهتمامه في المرحلة الحالية بالتفاوض مع إيران، بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".