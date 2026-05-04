إصابة جندي إسرائيلي بهجوم مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان وسط تصعيد ميداني |تحديثات
في طهران يدّعون تجاهل تحذير مسبق • مسؤول أمريكي نفى التقارير • حزب الله أطلق الليلة صاروخ مضاد للدروع باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة حماميس، دون وقوع إصابات • تحديثات مستمرة
صاروخان إيرانيان أصابا اليوم (الإثنين) سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز، وذلك وفقاً لما زُعم في وسائل الإعلام الرسمية في البلاد. وذكر التقرير أيضاً أن السفينة تجاهلت التحذيرات المسبقة. في الولايات المتحدة ينكرون هذا التقرير. بدأ الجيش الإسرائيلي موجة من الهجمات في جنوب لبنان، وقبل ذلك بساعات قليلة – أصدر إعلان إخلاء لسكان عدد من القرى في المنطقة المستهدفة.
أُصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.
وتم نقل الجندي لتلقي العلاج الطبي، فيما أُبلغت عائلته بحالته الصحية، التي وُصفت بالخفيفة.
وخلال الساعات الماضية، أطلق حزب الله عدة صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة، حيث سقطت قرب مواقعها دون تسجيل إصابات.
كما أُفيد بإطلاق عدد من المسيّرات المفخخة باتجاه القوات، في مؤشر على تصعيد ميداني متواصل على الجبهة الجنوبية.
الإمارات تعلن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض صواريخ
أعلنت الإمارات العربية المتحدة تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لديها للتصدي لصواريخ، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد أو مصدره.
ولم توضح الجهات الرسمية حتى الآن ما إذا كانت الصواريخ قد تم اعتراضها بنجاح أو ما إذا أسفرت الحادثة عن أضرار أو إصابات.
المتحدث باسم الحرس الثوري: سيتم احتجاز أي سفينة تنتهك القوانين الإيرانية بالقوة
مسؤول أمريكي ينفي التقارير: لم يتم إطلاق أي صواريخ على سفينة حربية أمريكية في منطقة مضيق هرمز
تقرير: بعد التهديد الإيراني، تم إطلاق صاروخين على سفينة حربية أمريكية في منطقة مضيق هرمز
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري سردار موهفي قائلاً: "لم يطرأ أي تغيير على إدارة مضيق هرمز. أي حركة بحرية للسفن المدنية والتجارية تلتزم ببروتوكولات العبور الصادرة عن البحرية التابعة للحرس الثوري، وتُنفذ على مسار محدد وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ستكون آمنة ومأمونة. أما الحركات البحرية الأخرى التي تخالف المبادئ التي أعلنتها البحرية التابعة للحرس الثوري، فستواجه مخاطر جسيمة. وسيتم احتجاز السفن المخالفة بالقوة. ويتعين على جميع شركات الشحن وشركات التأمين في قطاع النقل الالتزام بإعلانات الحرس الثوري."
أطلق حزب الله صاروخاً مضاداً للدبابات ليلة أمس على قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع خميس (على بعد عدة كيلومترات شمال الحدود في الجليل)، دون وقوع إصابات أو اقترابه من السكان. وردّ سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله.
قال مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS: ستبدأ العملية الأمريكية في هرمز في غضون ساعات قليلة، ولن تكون هناك مرافقة وثيقة للسفن التي ترغب في مغادرة المنطقة من قبل سفن البحرية الأمريكية، ولكن سيكون هناك وجود أمريكي لحماية السفن.
للمرة الثامنة: من المتوقع أن تعقد حركة فتح مؤتمرها في 14 مايو/أيار. ومن بين المرشحين في انتخابات قيادة الحركة ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية.
أفادت صحيفة "القدس العربي" الفلسطينية بأن حركة حماس قد استكملت استعداداتها لانتخاب قيادتها، إلا أنه لم يُحدد بعد موعدٌ لانتخاب رئيس المكتب السياسي. ومن المتوقع صدور القرار خلال الأيام القادمة.
تقرير عربي: من المقرر عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء أو الخميس في الولايات المتحدة بين سفيري إسرائيل ولبنان، ولا يُتوقع عقد اجتماع بين نتنياهو وعون