إصابة جندي إسرائيلي بهجوم مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان وسط تصعيد ميداني

أُصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.

وتم نقل الجندي لتلقي العلاج الطبي، فيما أُبلغت عائلته بحالته الصحية، التي وُصفت بالخفيفة.

وخلال الساعات الماضية، أطلق حزب الله عدة صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة، حيث سقطت قرب مواقعها دون تسجيل إصابات.

كما أُفيد بإطلاق عدد من المسيّرات المفخخة باتجاه القوات، في مؤشر على تصعيد ميداني متواصل على الجبهة الجنوبية.