ألمانيا تعلن موقفها من حرب إيران: لن نشارك عسكرياً ونفضل الحل عبر المفاوضات

أكد وزير الخارجية الألماني جوهان واديفل أن ألمانيا لا تعتزم المشاركة عسكرياً في الحرب الدائرة مع ايران، مشدداً على أن بلاده تفضّل المسار الدبلوماسي لحل الأزمة المتصاعدة في المنطقة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية: "هل سنأخذ جزءاً فعالاً في هذا الصراع قريباً؟ لا. نحن لن نشارك في هذا الصراع."

وأوضح أن برلين تسعى إلى لعب دور في المفاوضات والجهود الدبلوماسية، معتبراً أن ضمان الأمن في مضيق هرمز والبحر الأحمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل تفاوضي يتطلب إجراء محادثات مباشرة مع إيران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وازدياد المخاوف الدولية من تأثير المواجهة على الملاحة البحرية وأسواق الطاقة العالمية.