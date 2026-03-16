صواريخ إيرانية تضرب وسط إسرائيل: أضرار كبيرة في شُوهام وإصابة امرأة في ريشون لتسيون
انطلقت صفارات الإنذار وسط وجنوب إسرائيل • خلال موجة الهجمات في طهران: دمرت إسرائيل طائرة خامنئي • في طهران، شيراز وتبريز في نفس الوقت: الجيش الإسرائيلي بدأ موجة هجمات واسعة في إيران
بعد ساعات من الهدوء : انطلقت أجهزة الإنذار صباح اليوم (الاثنين) في مناطق وسط وجنوب إسرائيل. رُصدت عدة حوادث سقوط شظايا، من بينها حادثة في منزل بمدينة شوهام، وعدة مواقع في ريشون لتسيون وسط إسرائيل، حيث أُصيبت امرأة في الثلاثينيات من عمرها بإصابات طفيفة. كما انطلقت أجهزة الإنذار في تجمعات سكنية قرب الحدود اللبنانية. وفي طهران وشيراز وتبريس في الوقت نفسه: شنّ الجيش الإسرائيلي موجة هجمات واسعة النطاق في إيران. في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية برية محدودة جنوب لبنان.
إسرائيل تحذر: قذائف إيران تثير مخاوف من تسرب وقود الطائرات في صفد
إسرائيل تعلن بدء عملية برية في لبنان: كاتس يتوعد بتدمير بنية حزب الله قرب الحدود
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية داخل جنوب لبنان ، في إطار التصعيد العسكري المستمر على الجبهة الشمالية.
وقال كاتس إن القوات الإسرائيلية شرعت في مناورة برية تهدف إلى تدمير البنية التحتية التي يستخدمها حزب الله قرب الحدود مع إسرائيل .
وأضاف الوزير أن الجيش سيتعامل مع هذه البنية التحتية "كما فعل في رفح "، في إشارة إلى العمليات العسكرية السابقة في جنوب قطاع غزة، مؤكداً أن الهدف هو إزالة التهديدات الأمنية القريبة من الحدود.
ألمانيا تعلن موقفها من حرب إيران: لن نشارك عسكرياً ونفضل الحل عبر المفاوضات
أكد وزير الخارجية الألماني جوهان واديفل أن ألمانيا لا تعتزم المشاركة عسكرياً في الحرب الدائرة مع ايران، مشدداً على أن بلاده تفضّل المسار الدبلوماسي لحل الأزمة المتصاعدة في المنطقة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية: "هل سنأخذ جزءاً فعالاً في هذا الصراع قريباً؟ لا. نحن لن نشارك في هذا الصراع."
وأوضح أن برلين تسعى إلى لعب دور في المفاوضات والجهود الدبلوماسية، معتبراً أن ضمان الأمن في مضيق هرمز والبحر الأحمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل تفاوضي يتطلب إجراء محادثات مباشرة مع إيران.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وازدياد المخاوف الدولية من تأثير المواجهة على الملاحة البحرية وأسواق الطاقة العالمية.
صاروخ عنقودي من إيران يضرب وسط إسرائيل: 7 مواقع سقوط في ريشون لتسيون و3 في اللد
أفادت تقارير ميدانية أنه تم رصد سبع نقاط سقوط في مدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل عقب الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أُطلقت من ايران، وذلك نتيجة صاروخ عنقودي أدى إلى تناثر عدة ذخائر في مناطق مختلفة من المدينة.
وبحسب المعطيات الأولية، لم تُسجل إصابات بشرية، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار مادية في الممتلكات والمباني في عدد من المواقع.
كما تم تسجيل ثلاث نقاط سقوط إضافية في مدينة اللد القريبة، حيث تعمل طواقم الطوارئ والإنقاذ على فحص المواقع وتقييم حجم الأضرار.
إصابة امرأة بجروح طفيفة في ريشون لتسيون بعد الرشقة الصاروخية الأخيرة
توثيق: أضرار لحقت بمنزل في شوهام جراء صاروخ ايراني
خلال موجة الهجمات في طهران: دمر سلاح الجو طائرة خامنئي
مصادر لوكالة رويترز: تعرض ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة لهجوم جديد
أعلنت السلطات الإماراتية عن مقتل شخص إثر إصابة مركبة بصاروخ في أبوظبي. وفي بيان نُشر قبيل الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت إسرائيل، أفادت وزارة الإعلام في أبوظبي بأن صاروخاً أصاب مركبة مدنية في منطقة الباهية، مشيرةً إلى أن الضحية فلسطيني. ولم يتضح بعد ما إذا كان الصاروخ قد تم اعتراضه أم أصاب هدفه. وفي وقت سابق من صباح ذلك اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لتهديد صاروخي، وحثت السكان على البقاء في أماكن آمنة.
تمكنت السلطات في دبي من السيطرة على حريق اندلع جراء هجوم بطائرة مسيرة قرب مطار المدينة الدولي، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً، دون وقوع إصابات، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية. وفي الوقت نفسه، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعاملت مع هجوم صاروخي وطائرة مسيرة إيرانية.