مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون شامل للعقوبات على روسيا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة شاملة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، منهيًا بذلك أكثر من عام من المفاوضات حول هذا الإجراء. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11 لصالح مشروع القانون، الذي يُحال الآن إلى مجلس النواب. ويستهدف التشريع مسؤولين روسًا رفيعي المستوى، وبنوكًا، ورجال أعمال روس، ويمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين.

وكان مشروع القانون قد تعثّر مرارًا وتكرارًا رغم الدعم الذي حظي به من الحزبين، وسط معارضة من البيت الأبيض وتضارب الأولويات التشريعية. وعادت الأمور إلى نصابها بعد وفاة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أبرز مهندسي مشروع القانون، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة وجيزة من إعلانه عن اتفاق مع الإدارة الأمريكية بشأن نسخة منقحة منه.

ووصف السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، الذي عمل مع غراهام على مشروع القانون، تصويت يوم الجمعة بأنه "يوم تاريخي". وقالت شقيقة غراهام، السيناتور الجمهورية دارلين غراهام، التي خلفته في المنصب، إنه يعتبر حزمة العقوبات هذه أهم تشريع قاده.

يُوسّع مشروع القانون، المسمى رسميًا "قانون ليندسي أو. غراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026"، العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والأسلحة الإيرانيين بناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب. كما يسمح للرئيس برفع هذه العقوبات إذا رأى أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية.