شنت أوكرانيا اليوم (الخميس) هجوم الطائرات المُسيّرة الأوسع نطاقاً لها على موسكو منذ عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنى التحتية، واندلاع حرائق، وتساقط شظايا الاعتراض في أنحاء مقاطعة العاصمة. أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 194 طائرة بدون طيار خلال ثماني ساعات فقط، بينما استمرت الهجمات حتى الصباح وأدت إلى توقف مؤقت وكامل لجميع المطارات الرئيسية في موسكو.

في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في إطار الهجوم الليلي الواسع تم اعتراض ما مجموعه 555 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء البلاد.

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خلال الهجوم المكثف، أصابت عدة طائرات مسيرة بشكل مباشر مصفاة النفط في موسكو الواقعة في حي كابتانيا، وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يتعرض فيها المرفق للإصابة. كشف توثيق رسمي لحظة الانفجار الدراماتيكي في المكان، حيث ارتفع دخان أسود وكثيف من جزء من المجمع، وفور ذلك تسبب موجة انفجار قوية بتحليق سقف خزان وقود كبير في منشأة الطاقة في الهواء. بالإضافة إلى البنى التحتية للطاقة، أصابت شظايا الطائرات المسيرة مبنى سكني، مركز تسوق، ومبانٍ مدنية وطبية أخرى في أطراف العاصمة.

من قمة مجموعة السبع في فرنسا، رد رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلنسكي، على الهجوم وقال: "عقوباتنا طويلة الأمد وصلت مرة أخرى إلى منطقة موسكو. هذا رد مبرر تمامًا على الهجمات الروسية على مدننا، وإنجاز مهم لمقاتلينا ضد المنشآت التي تغذي آلة الحرب الروسية".

شكر زيلينسكي قوات الأمن والمخابرات على الدقة، وأضاف: "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، وعلى روسيا أن تتخذ الخطوات الدبلوماسية المطلوبة". جاء هذا التصريح في ظل لقاءات الرئيس مع مسؤولين غربيين، من بينهم دونالد ترامب، بهدف ضمان تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي حيوية.

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تصعيد يشكل جزءاً من استراتيجية موسعة لكييف في الأشهر الأخيرة، حيث تقوم بتكثيف ضرباتها العميقة على البنية التحتية للطاقة ومصافي التكرير في روسيا بهدف شلّ عائدات موسكو من النفط، والتي تشكل ثلث ميزانيتها.

الضغوط الاقتصادية والعسكرية التي تمارسها أوكرانيا على الاقتصاد الروسي قد بدأت تؤتي ثمارها في وقت سابق من هذا الشهر في شبه جزيرة القرم، حيث سُجل نقص حاد في الوقود وتقنين للبنزين نتيجة الهجمات الموجهة. هدف هذه الهجمات هو نقل ثمن الحرب إلى داخل الأراضي الروسية، والإضرار بمصادر تمويل الكرملين، وإجبار الرئيس بوتين على إنهاء الغزو الطويل الأمد.