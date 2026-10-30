تقرير: أوكرانيا توقف مؤقتاً هجماتها على مصافي النفط الروسية بعد ضغوط من ترامب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأوكراني أوقف ضرباته ضد مصافي النفط الروسية، وذلك استجابةً لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن "الوحدات الأوكرانية المسؤولة عن تنفيذ الضربات بعيدة المدى تلقت توجيهات في منتصف أكتوبر/تشرين الأول بوقف الحملة ضد المصافي، فور الانتهاء من العمليات التي كانت قيد التنفيذ بالفعل".

وأضافت الصحيفة أن هذا التوقف غير الرسمي من المتوقع أن يستمر إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وربما يمتد لفترة أطول خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وفي المقابل، كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة والمرافق المدنية في أوكرانيا.

وتأتي أنباء هذا التوقف في ظل مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام -التي تحظى بدعم أمريكي- بهدف إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد شهدت العلاقات بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تدهوراً حاداً في الأسابيع الأخيرة؛ إذ أبدى ترامب استياءً متزايداً من الضربات الأوكرانية ضد البنية التحتية للطاقة في روسيا، في وقت سجلت فيه أسعار الديزل مستويات قياسية.

وكانت أوكرانيا قد رفضت سابقاً وقف هذه الضربات، مؤكدة أن حملة الطائرات المسيرة بعيدة المدى تمثل ردها الوحيد المتاح على سنوات من القصف الروسي. وقد دفع هذا الموقف ترامب إلى الإعلان عن اتفاق لشراء الديزل من موسكو، مع رفع العقوبات المفروضة عليها -وهي عقوبات كان قد أقرها بموجب قانون وقّع عليه في سبتمبر/أيلول.