ترامب يحذر من نقل التكنولوجيا العسكرية إلى أوكرانيا: "قد تنقلب علينا في المستقبل"

أطلقت روسيا الليلة الماضية (ما بين الجمعة والسبت) هجومًا صاروخيًا باليستيًا عنيفًا وفتاكًا على العاصمة كييف، حيث قُتل فيه ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأُصيب 28 آخرون، بينهم أربعة أطفال. أفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أن عشرات الانفجارات هزت المدينة خلال الليل، وتسببت في حرائق واسعة النطاق، وانقطاع الكهرباء، وتدمير جزئي لمبنى سكني في حي شيفتشينكيفسكي، حيث حوصر سكان تحت الأنقاض.

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هذه هي الهجمة الواسعة الثانية على العاصمة هذا الأسبوع، والتي تحدث في ظل نقص مزمن ومستمر في أوكرانيا في أنظمة الدفاع الجوي القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية السريعة.

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بالتزامن مع التصعيد على الأرض، خفّف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمس من التوقعات بشأن المساعدات الأمنية وأوضح خلال اجتماع للحكومة عُقد يوم الجمعة في كامب ديفيد أن بلاده لم توافق بعد على منح أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج صواريخ باتريوت محليًا، وذلك على الرغم من التصريحات السابقة التي أدلى بها في هذا الشأن خلال لقائه مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

شدد ترامب على القلق من مشاركة أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة: "يجب ممارسة الحكمة، لكن يجب أيضًا أن نكون حذرين جدًا. لم نوافق على ذلك. نحن نتحدث عن هذا، لكن من الصعب التخلي عن مثل هذه التكنولوجيا. ولا أعتقد أن هذا سيحدث أبدًا، ولكن، كما تعلمون، هناك أشخاص تعطيهم هذه التكنولوجيا، ويمكنهم في يوم من الأيام أن ينقلبوا ضدكم"، قال ترامب.

الرفض الأمريكي لتنظيم الإنتاج المحلي في الوقت الحالي يضع كييف في موقف هش بشكل خاص، حيث أن صواريخ الباتريوت الأمريكية الصنع هي السلاح الوحيد في ترسانة أوكرانيا القادر على التعامل بنجاح مع الصواريخ الباليستية التي تواصل روسيا إطلاقها باتجاه مدنها.

بينما تسعى كييف منذ وقت طويل للتوصل إلى اتفاق إنتاج مشترك لصواريخ PAC-3 من أجل ضمان إمداد منتظم، تخشى واشنطن من العواقب بعيدة المدى لنقل المعرفة العسكرية الحساسة، وهو ما يحبط جهود الدفاع الأوكرانية في مواجهة تصاعد الهجمات الروسية.